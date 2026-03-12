El tiempo da un giro radical y se vuelve invernal para la segunda Javierada

El tiempo primaveral de este viernes, con temperaturas de hasta 18 grados en Pamplona y 21 en Baztan, tiene las horas contadas. Los cambios llegarán a últimas horas del día, con la entrada de un frente que transformará el fin de semana en la Comunidad Foral de Navarra, afectando de lleno a la celebración de la segunda Javierada de este año.

Un sábado plenamente invernal

La jornada del sábado estará marcada por un desplome de los termómetros. Según las previsiones de la delegación de AEMET en Navarra, un frente frío provocará una caída drástica de las temperaturas. En Javier, la máxima pasará de los 18 grados del viernes a solo 9 grados el sábado. En Pamplona, la máxima se quedará en 9 grados con una mínima de 2, mientras que en Tudela bajarán de 19 a 11 grados.

El sábado será un día de invierno" Paloma Castro Delegada de AEMET en Navarra

Este cambio viene acompañado de precipitaciones y un fuerte viento del noroeste. Paloma Castro, de AEMET, ha señalado que "puede haber lluvias y chubascos generalizados, pero van a remitir al final". Las lluvias serán, en general, "débiles o relativamente débiles" y se concentrarán sobre todo en Pirineos y la zona Cantábrica. La cota de nieve se situará entre los 800 y 1.000 metros.

Tregua para la jornada del domingo

Para el domingo se espera una notable mejoría y la vuelta a la estabilidad. Aunque el ambiente seguirá siendo fresco, las temperaturas máximas iniciarán una ligera recuperación, alcanzando los 13 grados en Javier, 10 en Pamplona y 12 en Tudela. Las lluvias irán a menos, quedando de forma más débil en el noroeste de la comunidad.

Podemos pensar que es un día como más de lluvias débiles o o ya de retirada" Paloma Castro Delegada de AEMET en Navarra

Respecto a las precipitaciones del último día del fin de semana, desde AEMET explican que será "un día como más de lluvias débiles o o ya de retirada". De este modo, quienes realicen la peregrinación el domingo encontrarán un tiempo más apacible para concluir la Javierada.