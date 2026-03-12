Carvalhal analiza a su amigo Paulo Fonseca y señala al Celta como favorito ante el Lyon

Carlos Carvalhal, exentrenador del RC Celta, ha analizado en la Cadena Cope el partido de Europa League entre el equipo vigués y el Olympique de Lyon. El técnico portugués, que se ha tomado un año para estar con su familia, ha asegurado estar "con muchas ganas de volver en la próxima temporada" mientras sigue la actualidad futbolística como comentarista para en Portugal.

Análisis del rival: Paulo Fonseca y el Lyon

Carvalhal ha destacado que conoce "muy bien" al entrenador del Olympique de Lyon, Paulo Fonseca, a quien considera su "amigo". Lo ha definido como "un buen entrenador que tiene crédito por el trabajo que ha hecho", con una filosofía de juego "ofensiva, muy positiva" y una mayor "flexibilidad táctica" en comparación con la estructura más definida de Claudio Giráldez.

El extécnico celtista sospecha que Fonseca podría adaptar su sistema para el choque. "Creo que va a jugar con línea de 5 contra el Celta", ha afirmado, argumentando que la exigencia del juego del equipo vigués "le obligará a hacerlo" en el momento defensivo.

El Celta, favorito en la eliminatoria

Preguntado sobre si el conjunto francés es favorito, Carvalhal ha sido claro. Si bien hace un mes consideraba que la eliminatoria estaba al "50-50", ahora cree que la situación ha cambiado por la mala racha y las bajas del Lyon, que no tendrá a dos de sus cuatro mejores marcadores y asistentes. Por ello, en su opinión, el Celta "reúne aquí algún favoritismo".

Encantado con el Celta de Giráldez

Carvalhal se ha declarado "encantado" con el equipo de Claudio Giráldez. "Estoy encantado, me encanta ver jugar al Celta por su cualidad de juego", ha señalado, pero ha añadido que le gusta aún más por el "romanticismo" que representa ver a "mucha gente de la cantera, mucha gente de Vigo" compitiendo a nivel europeo y firmando un fantástico papel en el campeonato.

Finalmente, el técnico portugués ha tenido palabras de elogio para Iago Aspas, a quien ha calificado como "uno de los jugadores que más me ha gustado entrenar en mi carrera". Según Carvalhal, Aspas "es un jugador fantástico" y ha destacado que Claudio Giráldez "está a tirar un máximo" de su potencial, ya que el delantero "está siempre a la altura de la responsabilidad" en los partidos importantes.