Detienen en Barcelona al turista que estafó 6.000 euros a un hotel de Palma y huyó con un coche de 40.000

Agentes de la Policía Nacional han detenido este miércoles en el Puerto de Barcelona a un hombre de origen alemán como presunto autor de un delito de estafa y otro de apropiación indebida. La investigación, que ha sido desarrollada por el Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de Palma, se inició a raíz de la denuncia del responsable de un hotel de la capital balear. El arrestado había abandonado el establecimiento dejando una deuda pendiente de más de 6.000 euros y, además, se había llevado un coche de alquiler valorado en casi 40.000 euros que nunca devolvió.

Los hechos que han motivado esta detención se remontan a finales del pasado mes de febrero, cuando el individuo se alojó en un conocido establecimiento hotelero de Palma. Durante su estancia, el cliente hizo un uso considerable de los servicios del hotel, incluyendo el bar y el minibar, acumulando una factura elevada. La situación se complicó cuando el huésped manifestó su deseo de prorrogar su estancia, momento en el que la dirección del hotel le requirió que abonara la cantidad que adeudaba hasta la fecha para poder continuar en el establecimiento.

Un elaborado intento de engaño

En un intento por simular su solvencia y ganar tiempo, el cliente envió al hotel una supuesta captura de pantalla que pretendía justificar un ingreso bancario en la cuenta del establecimiento. Sin embargo, una revisión más detallada por parte del personal administrativo del hotel permitió detectar que en el documento faltaban algunos números de la cuenta bancaria del denunciado. Esta anomalía levantó las primeras sospechas sobre las verdaderas intenciones del huésped, que parecía estar urdiendo un plan para eludir sus responsabilidades de pago.

Poco después de este incidente, y sin previo aviso, el hombre abandonó el hotel de forma precipitada. Fue entonces cuando el establecimiento confirmó que el cliente se había marchado definitivamente, dejando tras de sí una deuda total que superaba los 6.000 euros. Ante la evidente estafa, los responsables del hotel no dudaron en interponer la correspondiente denuncia ante la Policía Nacional, dando así comienzo a una investigación que pronto revelaría más delitos.

La investigación destapa un segundo delito

El Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de la Jefatura Superior de Baleares asumió el caso. Durante las primeras pesquisas, los agentes no solo corroboraron los hechos denunciados por el hotel, sino que descubrieron que sobre el mismo individuo pesaba otra denuncia por apropiación indebida. Esta segunda acusación provenía de una empresa de alquiler de vehículos de la isla, que alertaba de que el hombre no había devuelto un coche que tenía en su poder.

Los investigadores pudieron verificar que el sospechoso se había apropiado de un automóvil de alta gama, cuyo valor de mercado se aproxima a los 40.000 euros. Con este vehículo, el hombre se movía por la isla, lo que demostraba un claro desprecio por sus obligaciones contractuales y legales. La suma de ambos delitos, la estafa al hotel y la apropiación del coche, dibujaba el perfil de un delincuente que actuaba con premeditación y con el objetivo de obtener un beneficio económico ilícito.

Una huida frustrada gracias a la coordinación policial

Con toda la información recopilada, los agentes centraron sus esfuerzos en localizar al sospechoso. Las indagaciones permitieron averiguar que el investigado había puesto en marcha un plan de huida y que, para ello, había embarcado junto al vehículo sustraído en un ferri con destino a la península. Su objetivo era, previsiblemente, abandonar la isla para dificultar su localización y seguir eludiendo la acción de la justicia.

Ante la inminente llegada del barco a su destino, los agentes de Palma solicitaron de inmediato la colaboración de la Policía Nacional en el puerto de Barcelona. Gracias a la rápida coordinación entre ambas jefaturas, se desplegó un dispositivo de vigilancia en la terminal de pasajeros. A su desembarco en la Ciudad Condal, el hombre fue identificado y detenido por los agentes, poniendo fin a su fuga. El vehículo de alta gama fue recuperado en el mismo operativo, y el detenido ya ha sido puesto a disposición judicial para responder por los delitos que se le imputan.