CERACOPE CASTELLÓN | 09 DIC 2025

Espacio dedicado a la industria cerámica, dentro de "Herrera y Mediodía COPE Más Castellón" y que se emite cada martes a partir de las 13:50 horas. Hoy con la exposición del Concurso de Regeneración Urbana ubicada en el Colegio Territorial de Arquitectos de Castellón.