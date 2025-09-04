El PP de Dénia denuncia la pérdida de más de 12 millones en ayudas y proyectos por mala gestión

El Partido Popular de Dénia ha denunciado públicamente la “nefasta gestión” de la concejala de Territorio y portavoz del PSPV, Maria Josep Ripoll, a quien acusan de haber provocado la pérdida de más de 12 millones de euros en ayudas y proyectos estratégicos para la ciudad.

Los populares recuerdan que Ripoll ya fue responsable de la pérdida de casi 10 millones de euros en fondos europeos destinados a la construcción de la residencia y centro de día para mayores. Ahora, añaden, se suman otros dos millones perdidos del programa Next Generation, vinculados al proyecto del Bosc de Diana, “el gran pulmón verde prometido a los vecinos que se queda en nada”.

“La incapacidad de Ripoll no es un hecho puntual, sino una constante”, critican desde el PP, apuntando también al “caos” en otras iniciativas que dirige, como la Glorieta, cuya reforma acumula retrasos y disputas con la empresa adjudicataria, la plaza Maria Hervás, con tres concursos fallidos y más de tres millones invertidos sin resultados tangibles, o, las obras del Castillo de Dénia, que terminaron, dicen, con la marcha de la empresa y conflictos con el Ministerio de Cultura.

El PP considera “intolerable” que una portavoz con este historial siga al frente de áreas “tan decisivas para el futuro de la ciudad”, y exige explicaciones al gobierno municipal sobre cómo piensa recuperar tanto la confianza ciudadana como los fondos perdidos.

“Dénia necesita gestión seria y eficaz, no más improvisaciones y titulares vacíos”, concluyen los populares.