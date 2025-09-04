Ondara garantiza la gratuidad total de la Escoleta Infantil para las familias durante el curso 2025-2026

La concejala de Educación, Rosa Ana Marí, durante la reunión con las familias donde se anunció la gratuidad total de la Escoleta Infantil para el curso 2025-2026

El Ayuntamiento de Ondara ha anunciado que las familias no tendrán que asumir ningún coste por la escolarización de sus hijos en la Escoleta Infantil Municipal durante el curso 2025-2026. A través de la empresa municipal SINMA, el consistorio cubrirá el 100% de los gastos no financiados por la Conselleria de Educación, asegurando así la gratuidad completa del servicio educativo para niños y niñas de 0 a 3 años.

La única excepción será el servicio de comedor, cuyo menú diario mantendrá un precio simbólico de 4,5 euros por alumno.

Aunque la Conselleria ha establecido la gratuidad de la etapa 0-3 años para este curso, esta solo se aplica en el horario lectivo de 9 a 12 h y de 15 a 17 h. El Ayuntamiento ha decidido ampliar esa cobertura financiando también los servicios complementarios como la escuela matinera (desde las 7:30 h), la ampliación horaria al mediodía y el personal del comedor escolar.

La medida fue comunicada oficialmente por la concejala de Educación, Rosa Ana Marí, durante la reunión informativa con las familias del alumnado matriculado. Además, ha contado con el consenso de todos los grupos políticos municipales, que respaldan las modificaciones presupuestarias necesarias para hacerla posible.

Desde la Concejalía se ha subrayado que este será un curso de transición, y que en los próximos años se trabajará en nuevos modelos de financiación sostenible que permitan mantener este nivel de cobertura sin comprometer el equilibrio económico municipal.