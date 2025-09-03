L'execució del Bosc de Diana en Dénia s'ajorna
Ha sigut sol·licitada al Ministeri la reubicació dels fons Next Generation en uns altres projectes relacionats amb la promoció de la sostenibilitat
L'adjudicació i execució del projecte del Bosc de Diana haurà d'ajornar-se fins que estiga aprovat el Pla Especial que ha de desenvolupar el planejament de la zona, segons està previst en el Pla General Estructural (PGE), uns treballs que poden allargar-se uns sis mesos.
La regidora de Territori, M. Josep Ripoll, ha explicat que "el finançament europeu i els seus terminis, efectivament ens van portar a prioritzar la redacció i licitació de l'execució del Bosc de Diana. Tanmateix, una de les empreses promotores que també ha portat als tribunals el PGE ha presentat un recurs contra el projecte perquè el Pla Especial d'eixa zona encara no està aprovat. Així que hem de paralitzar durant uns mesos el Bosc de Diana fins que tinguem el Pla Especial".
Pressa la decisió, ja ha sigut sol·licitada al Ministeri la reubicació dels fons Next Generation en uns altres projectes relacionats amb la promoció de la sostenibilitat.
El pressupost d’execució del Bosc de Diana ascendix a 3,7 milions d’euros, dels quals dos milions provenen de fons europeus (Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació 2022). Eixos dos milions d'euros volen destinar-se ara a l'adequació de la Via Verda (condicionament del paviment, nova il·luminació, etc.); i a uns altres projectes de sostenibilitat urbana.
El futur del Bosc de Diana
Segons les previsions, "el Pla Especial esperem tindre'l enllestit per a març o abril del 2026". Durant aquest període "aprofitarem per a buscar nou finançament europeu per al Bosc de Diana i ens presentarem a la pròxima convocatòria dels Plans EDIL (Plans d'Actuació Integrats d'Entitats Locals, finançats amb fons FEDER 21-27), als que ja podem optar gràcies a tindre aprovat el document de l'Agenda Urbana 2030".
"Evidentment, el Bosc de Diana és un dels grans projectes que han de transformar Dénia, el gran pulmó verd de la ciutat, i aquest entrebanc ha sigut un jarro de agua fría per a nosaltres. Però ja sabem que en l'administració el temps i la paciència són requisits imprescindibles i jo, personalment, estic convençuda que aquest projecte començarà a fer-se realitat en aquesta legislatura".
M. Josep Ripoll també ha destacat que "amb el Pla Especial el que sí que podrem és ampliar el projecte i incloure-hi l'execució, en un terreny adjacent al Bosc de Diana, d'un parc urbà inundable com a sistema de gestió de les aigües pluvials".