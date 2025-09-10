COPE
Podcasts
Denia
Denia

Educación incluirá en Bachillerato contenidos sobre ETA y las víctimas del terrorismo a partir de 2026

El Conseller José Antonio Rovira anuncia una reforma del currículo para que los alumnos conozcan "toda la historia de España

Este miércoles comienzan las clases de Bachillerato

Europa Press

Este cambio en Bachillerato busca ofrecer una enseñanza completa de la historia reciente de España

Redacción COPE Denia

Denia - Publicado el

1 min lectura

La Conselleria de Educación de la Comunitat Valenciana trabaja ya en la revisión del currículo de Bachillerato de cara al curso 2026-2027. El conseller José Antonio Rovira ha anunciado que se incorporarán contenidos específicos sobre el terrorismo, la banda ETA y las víctimas, con el objetivo de que los estudiantes “conozcan toda la historia de España hasta la actualidad”. 

Según Rovira, estos contenidos habían desaparecido en los últimos años de los libros de texto, y su recuperación responde a una apuesta por una enseñanza “completa y veraz” de los acontecimientos más recientes del país.

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE DENIA

COPE DENIA

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00 H | 10 SEP 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking