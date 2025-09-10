Educación incluirá en Bachillerato contenidos sobre ETA y las víctimas del terrorismo a partir de 2026
El Conseller José Antonio Rovira anuncia una reforma del currículo para que los alumnos conozcan "toda la historia de España
Denia - Publicado el
1 min lectura
La Conselleria de Educación de la Comunitat Valenciana trabaja ya en la revisión del currículo de Bachillerato de cara al curso 2026-2027. El conseller José Antonio Rovira ha anunciado que se incorporarán contenidos específicos sobre el terrorismo, la banda ETA y las víctimas, con el objetivo de que los estudiantes “conozcan toda la historia de España hasta la actualidad”.
Según Rovira, estos contenidos habían desaparecido en los últimos años de los libros de texto, y su recuperación responde a una apuesta por una enseñanza “completa y veraz” de los acontecimientos más recientes del país.
