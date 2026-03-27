Dénia da luz verde a un nuevo laboratorio para la UNED dentro de su plan de inversiones para 2026

Edificio de la UNED Dénia, punto de referencia para cientos de estudiantes que apuestan por la formación a distancia en la Marina Alta

El Ayuntamiento de Dénia ha presentado su plan de inversiones para 2026, un ambicioso paquete de proyectos centrado en la mejora de infraestructuras educativas, la renovación urbana y la ampliación de los servicios a la ciudadanía. Entre los anuncios más destacados se encuentra la creación de un nuevo laboratorio para la UNED, una iniciativa impulsada por la concejala de Urbanismo, Maria Josep Ripoll, que busca consolidar el proyecto de ciudad universitaria.

Un laboratorio para el campus universitario

El nuevo laboratorio responde a la necesidad de la universidad de expandir sus dotaciones. Según ha explicado la concejala, "la UNED necesita ampliar sus instalaciones y vamos a acondicionar una sala para poder implantar en el futuro un laboratorio". Este proyecto es considerado una pieza clave para el desarrollo del futuro campus universitario, junto a la redacción del proyecto del futuro aulario, que también se iniciará este año.

Según ha podido saber COPE Dénia Marina Alta, este laboratorio se destinará a Ciencias e Ingeniería.

Dentro de las inversiones en infraestructuras educativas y culturales, también se ha anunciado la construcción de una nueva aula para la escuela de fútbol de El Rodat y un importante proyecto para garantizar la accesibilidad del edificio del Conservatorio, una demanda histórica que el consistorio abordará con fondos propios.