Dénia invierte 200.000 euros para hacer por fin accesible el Conservatorio Tenor Cortis

El Ayuntamiento de Dénia ha anunciado una inversión de 200.000 euros para ejecutar las obras de accesibilidad en el edificio del Conservatorio Tenor Cortis. La concejala de Urbanismo, Maria Josep Ripoll, ha confirmado que esta actuación se incluirá en los presupuestos municipales de 2026 para dar respuesta a una demanda histórica y solucionar los problemas de acceso que presenta el inmueble.

Una inversión municipal necesaria

La concejala ha explicado que se trata de una intervención compleja en un edificio "muy antiguo" que es de propiedad municipal. Las obras requerirán, entre otras cosas, "colocar un ascensor, adecuar escaleras y habilitar un acceso en la vía pública". Ripoll ha destacado la necesidad de dotar al conservatorio de la accesibilidad universal que precisa para su uso.

Hemos intentado buscar soluciones vía Edificant, soluciones vía subvención de accesibilidad, y no hemos conseguido ninguna dotación presupuestaria de otra administración" Maria Josep Ripoll Concejal de Urbanismo en Dénia

Ripoll ha lamentado que, a pesar de los intentos, no se haya logrado financiación externa para este fin. "Hemos intentado buscar soluciones vía Edificant, soluciones vía subvención de accesibilidad, y no hemos conseguido ninguna dotación presupuestaria de otra administración", ha señalado. Por ello, el ejecutivo local ha decidido "solucionarlo de una vez y fijarlo en el presupuesto municipal".

Otras inversiones del presupuesto 2026

Además de esta actuación, la concejala de Urbanismo ha repasado otros proyectos de inversión para 2026. Entre las obras que ya cuentan con proyecto y se iniciarán este año se encuentran la construcción de nichos en el cementerio, una nueva aula para la escuela de fútbol de El Rodat y la adecuación de un futuro laboratorio para la UNED.

El gobierno local también tiene previsto redactar durante este año los proyectos para la reforma de las oficinas del Creama, la cubierta de Artístics y la ampliación de las oficinas de atención a la ciudadanía en la plaza de la Constitución, con el objetivo de crear un espacio "más amplio y accesible".

Un presupuesto de 86,5 millones sin subir impuestos

Estas inversiones se enmarcan en un presupuesto general para 2026 que asciende a 86,5 millones de euros, lo que supone un incremento de 6,6 millones respecto al año anterior. El aumento de los ingresos se debe fundamentalmente a la mayor participación en los tributos del Estado, ya que el gobierno local ha decidido no incrementar los impuestos ni las tasas locales.