Caos en la puerta del cole: doble fila, prisas y nervios en el primer día de clase en Dénia

La doble fila, protagonista en el primer día de clase a las puertas de varios colegios de la Marina Alta

Con el regreso a las aulas, esta mañana también han vuelto los atascos, las prisas y el descontrol en la entrada de los colegios. En muchos centros educativos de la Marina Alta, la imagen se ha repetido: coches en doble fila, maniobras mal calculadas y padres y madres cruzando entre vehículos con mochilas a cuestas.

Aunque existen protocolos de seguridad diseñados por los propios centros y la Policía Local trabaja desde primera hora para facilitar el paso de peatones y regular el tráfico, el comportamiento incívico de algunos conductores vuelve a complicar la situación cada inicio de curso.

Agentes de la Policía Local regulan el tráfico en hora punta mientras algunos vehículos bloquean los accesos escolares

Hoy, como ya es habitual, se han visto vehículos aparcados en la misma puerta de los centros e incluso en doble fila, dificultando el paso a otros coches, al transporte escolar e incluso generando situaciones de riesgo para los más pequeños.

Desde varios Ayuntamientos y cuerpos de Policía Local se insiste cada año en lo mismo: un poco de antelación y respeto por las normas puede evitar muchos problemas. Porque al final, el caos de la mañana muchas veces no lo provoca el tráfico, sino las malas decisiones de quienes vamos con prisa.

Familias cruzando entre coches mal aparcados: una imagen que se repite cada inicio de curso

¿No será mejor salir cinco minutos antes… y aparcar donde toca?