Brutal choque de un coche contra una fachada en Benissa deja cuatro heridos, entre ellos una niña de 2 años
El accidente ocurrió en la N-332
Denia - Publicado el
1 min lectura
Un vehículo colisionó violentamente contra la fachada de un edificio en Benissa, en la carretera N-332, este martes poco después de las 15:00 horas. El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) movilizó de inmediato dos unidades de Soporte Vital Básico (SVB) y una unidad del SAMU para atender la emergencia.
El balance del siniestro dejó cuatro personas heridas: una niña de tan solo 2 años, y tres adultos —dos mujeres de 20 y 41 años, y un hombre de 19—. Todos ellos presentaban contusiones, aunque el joven de 19 años sufrió también un traumatismo craneoencefálico.
Los cuatro fueron estabilizados en el lugar y posteriormente trasladados al Hospital de Dénia. Se desconocen, por el momento, las causas exactas del accidente, que ya están siendo investigadas.
Temas relacionados
Escucha en directo
COPE DENIA
"García Ortiz tiene asegurado ya un lugar en la historia de España, y ese lugar se llama banquillo"
Jorge Bustos
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h