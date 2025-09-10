Brutal choque de un coche contra una fachada en Benissa deja cuatro heridos, entre ellos una niña de 2 años

Un vehículo colisionó violentamente contra la fachada de un edificio en Benissa, en la carretera N-332, este martes poco después de las 15:00 horas. El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) movilizó de inmediato dos unidades de Soporte Vital Básico (SVB) y una unidad del SAMU para atender la emergencia.

El balance del siniestro dejó cuatro personas heridas: una niña de tan solo 2 años, y tres adultos —dos mujeres de 20 y 41 años, y un hombre de 19—. Todos ellos presentaban contusiones, aunque el joven de 19 años sufrió también un traumatismo craneoencefálico.

Los cuatro fueron estabilizados en el lugar y posteriormente trasladados al Hospital de Dénia. Se desconocen, por el momento, las causas exactas del accidente, que ya están siendo investigadas.