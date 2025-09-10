COPE
Brutal choque de un coche contra una fachada en Benissa deja cuatro heridos, entre ellos una niña de 2 años

El accidente ocurrió en la N-332

El Servicio de Radiología del Hospital de Dénia tuvo una intensa actividad durante 2024, con más de 161.000 pruebas realizadas

Un vehículo colisionó violentamente contra la fachada de un edificio en Benissa, en la carretera N-332, este martes poco después de las 15:00 horas. El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) movilizó de inmediato dos unidades de Soporte Vital Básico (SVB) y una unidad del SAMU para atender la emergencia. 

El balance del siniestro dejó cuatro personas heridas: una niña de tan solo 2 años, y tres adultos —dos mujeres de 20 y 41 años, y un hombre de 19—. Todos ellos presentaban contusiones, aunque el joven de 19 años sufrió también un traumatismo craneoencefálico.

Los cuatro fueron estabilizados en el lugar y posteriormente trasladados al Hospital de Dénia. Se desconocen, por el momento, las causas exactas del accidente, que ya están siendo investigadas.

