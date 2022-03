Anuncian movilizaciones si no se restablece el paso del autobús por la zona norte de Alicante

Los vecinos de la zona norte de Alicante anuncian movilizaciones de protesta si el Ayuntamiento no restablece el servicio de las paradas de las líneas 6 y 11 del autobús, que han sido suspendidas porque algunos vehículos del servicio público han sufrido actos vandálicos en los últimos meses. Los residentes de Colonia Requena y Juan XXIII piden soluciones a un problema que está afectando a la movilidad de muchas personas mayores de estos barrios.

Antonio Colomina, presidente de la Asociación de Vecinos de Colonia Requena, lamenta la situación en Mediodía COPE y advierte que saldrán a la calle para manifestarse si el Ayuntamiento no restablece el paso de las líneas del autobús por estas zonas de la ciudad. Mientras tanto, el consistorio ha urgido a la Subdelegación del Gobierno a convocar una junta de seguridad que ofrezca soluciones.

"No es justo para los abuelos"

"Hay muchísima gente mayor de Colonia Requena y Juan XXIII que utiliza el autobús para ir al hospital. Si no hay una solución a este tema, saldremos a la calle. No es justo que paguen las consecuencias los abuelos y la gente que coge el autobús". La asociación vecinal recuerda que los actos vandálicos como las pedradas de las últimas semanas no son nuevos, aseguran que llevan muchos años produciéndose mientras ninguna administración ofrece soluciones.

El problema ha sido denunciado en las últimas semanas por algunos de los grupos municipales de la oposición. El concejal de Compromís, Rafa Mas, acusa al alcalde Barcala de "abandonar a la zona norte de Alicante".