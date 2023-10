El Intercity consigue un punto en Antequera y pierde la oportunidad de acechar el play off

El Intercity empieza a carburar poco a poco fuera del Solana. Los de Sandroni visitaron en la jornada de ayer una plaza complicada: El Maulí de Antequera. Los andaluces, pese a ser un recién ascendido, están compitiendo a un gran nivel en este grupo 2 de la Primera Federación y no se lo pusieron fácil a un Intercity que venía de ganar la semana pasada su primer partido a domicilio frente al Melilla.

El gol de Xemi Fernández a los 22 minutos de juego no fue suficiente para cosechar los tres puntos. La primera parte fue para los hombres de negro y la segunda para los locales. Manu Herrera, capitán y portero del equipo alicantino, fue, de nuevo, uno de los nombres más sonados durante la retransmisión del partido en el Tiempo de Juego evitando así un resultado negativo. Sin embargo, no pudo evitar el gol de Luismi Redondo para los locales a los 70 minutos de juego. El partido no dio para más y acabó con un resultado de 1-1.

El próximo domingo el Intercity recibe en el Antonio Solana al Atlético Baleares, colista de este grupo de Primera RFEF y podrás escucharlo en directo en el Tiempo de Juego de COPE Alicante.