Detenida en A Coruña "La Reme", asesina de ancianas de Barcelona tras supuestamente haber matado a otra aprovechando un permiso carcelario

La Policía Nacional ha procedido a la detención de una mujer en la cárcel de Teixeiro, en A Coruña, donde cumplía condena tras haber sido sentenciada a 144 años de prisión en su día por el asesinato de tres ancianas en Barcelona y haberlo intentado con otras 5 hace casi 20 años. Lo que ocurre es que la detención ahora se produce por otro supuesto asesinato, registrado en la ciudad coruñesa este pasado 3 de octubre.

Lo que añadiría, de confirmarse lo que apunta la investigación, un crimen más al historial de la gallega Remedios Sánchez Sánchez, conocida como "La Reme" y que durante los meses de junio y julio de 2006, según consta en la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, mató a tres ancianas, aunque hubo tentativa de asesinato de otras cinco, sumando además siete delitos de robo con violencia y uno de hurto por lo que la condena final se elevó a los 144 años de cárcel.

Lo hizo, además, en unos crímenes calificados entonces como "especialmente violentos" y sin capacidades de defensa ya que todas las víctimas, según recogió el fallo, eran ancianas especialmente vulnerables, aprovechándose la procesada de su ingenuidad para acceder a sus domicilios.

Modus operadi que veremos si se ha repetido en el caso de una mujer de avanzada edad vecina de A Coruña y cuyo cadáver fue encontrado el pasado 3 de octubre, procediéndose a la detención de La Reme como supuesta autora cinco días después en el centro penitenciario de Teixeiro, de donde habría salido en esas fechas aprovechando un permiso penitenciario.