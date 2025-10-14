COPE
Podcasts
Coruña
Coruña

Detenida en A Coruña "La Reme", asesina de ancianas de Barcelona tras supuestamente haber matado a otra aprovechando un permiso carcelario

La gallega Remedios Sánchez Sánchez fue condenada a 144 años de prisión que cumplía en el penal de Teixeiro, por haber matado a tres ancianas y haberlo intentado con otras 5 en 2006

Imagen de archivo de una prisión

Imagen de archivo de una prisión

íñigo Landa

Santiago - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

La Policía Nacional ha procedido a la detención de una mujer en la cárcel de Teixeiro, en A Coruña, donde cumplía condena tras haber sido sentenciada a 144 años de prisión en su día por el asesinato de tres ancianas en Barcelona y haberlo intentado con otras 5 hace casi 20 años. Lo que ocurre es que la detención ahora se produce por otro supuesto asesinato, registrado en la ciudad coruñesa este pasado 3 de octubre.

Lo que añadiría, de confirmarse lo que apunta la investigación, un crimen más al historial de la gallega Remedios Sánchez Sánchez, conocida como "La Reme" y que durante los meses de junio y julio de 2006, según consta en la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, mató a tres ancianas, aunque hubo tentativa de asesinato de otras cinco, sumando además siete delitos de robo con violencia y uno de hurto por lo que la condena final se elevó a los 144 años de cárcel. 

Lo hizo, además, en unos crímenes calificados entonces como "especialmente violentos" y sin capacidades de defensa ya que todas las víctimas, según recogió el fallo, eran ancianas especialmente vulnerables, aprovechándose la procesada de su ingenuidad para acceder a sus domicilios.

Modus operadi que veremos si se ha repetido en el caso de una mujer de avanzada edad vecina de A Coruña y cuyo cadáver fue encontrado el pasado 3 de octubre, procediéndose a la detención de La Reme como supuesta autora cinco días después en el centro penitenciario de Teixeiro, de donde habría salido en esas fechas aprovechando un permiso penitenciario

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE A CORUÑA

COPE A CORUÑA

En Directo COPE MÁS A CORUÑA

COPE MÁS A CORUÑA

Lo último

La Linterna

La Linterna

Con Ángel Expósito

Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h

Programas

Últimos audios

Último boletín

17:00 H | 14 OCT 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking