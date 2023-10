Sandroni: "Tenemos una plantilla muy buena y con un margen de mejora enorme"

El entrenador del Intercity, Alejandro Sandroni, pasó este viernes por los micrófonos de Deportes COPE Alicante antes de que su equipo viaje a Antequera para jugar el domingo contra el conjunto malagueño. Tras lograr en Melilla su primera victoria a domicilio, el técnico se muestra exigente y espera que sus jugadores sigan mejorando su rendimiento lejos de Alicante. "En Melilla no fue nuestro mejor partido a pesar de haber ganado. Y ahora vamos a visitar a un rival que está en un gran estado de forma", comenta.

"Tenemos que ser valientes y jugar con confianza. El resultado de Melilla nos tiene que fortalecer. Estoy muy contento con los jugadores y ellos saben que tenemos que mejorar", añade el argentino. "Nosotros tenemos clara nuestra meta: ser mejores cada domingo, salir a competir y ver hasta dónde llegamos", insiste.

El Intercity no podrá contar con Emilio Nsue, que se encuentra con la selección de Guinea Ecuatorial. Tampoco con Alessandro Burlamaqui, que está con Perú, ni con Guillem Jaime, lesionado. Pero el entrenador sostiene que tiene jugadores de sobra para afrontar con garantías el partido del domingo. "Tenemos una plantilla larga y buena. No hay ninguna excusa para no hacer un buen partido en Antequera", asegura.

Margen de mejora

Sandroni ya ha utilizado a todos sus jugadores en las ocho primeras jornadas de liga de Primera Federación. Los últimos en debutar este curso fueron Mendibe y Manu Herrera, titulares en Melilla. No obstante, tiene claro que aún no hemos visto la mejor versión de su equipo: "Esta plantilla tiene un margen de mejora enorme", sostiene.

También elogia a sus porteros después de dar siete partidos seguidos a Gaizka Campos y poner a Manu Herrera en la última jornada. No garantiza la continuidad este domingo del capitán pero insiste en poner en valor la calidad de sus guardametas. "Tengo la mejor portería del grupo. Estamos muy contentos con los dos porteros", comenta.

Escucha el Antequera - Intercity este domingo desde las 18 horas aquí.