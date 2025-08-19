Jeremy de León llega cedido al Hércules por el Real Madrid Castilla

La llegada de Jeremy de León (21) al Hércules será oficial en las próximas horas después de que el acuerdo sea total entre el club alicantino, el Real Madrid y el propio futbolista. En las oficinas del Rico Pérez se da por hecha la operación y ya está en marcha el intercambio de documentos para la firma del contrato. De hecho, esperan anunciar el fichaje hoy mismo.

El jugador puertorriqueño ha cerrado la renovación con el Real Madrid Castilla por una temporada más antes de que se haga efectivo su préstamo al Hércules de Alicante. De León, que no entra en los planes de Arbeloa para la próxima temporada en Primera RFEF, ha jugado poco en el filial blanco desde que firmó en enero de 2024. Apenas ha participado en doce partidos y sólo en una ocasión ha sido titular, precisamente el día que marcó su único gol en competición oficial, fue ante el CF Intercity en el curso 2023-2024.

En la temporada y media que ha pasado en el Real Madrid ha tenido más protagonismo mediático que rendimiento deportivo. Se convirtió en talismán del madridismo cuando Carlo Ancelotti le citó en varias convocatorias de Champions League el último año que el conjunto blanco levantó "la orejona", aunque nunca llegó a debutar con el primer equipo. En el Castilla, con Raúl González en el banquillo, apenas ha tenido continuidad, debido en parte a dos lesiones en los hombros que le han hecho pasar por el quirófano.

En el Hércules ya le esperan. El club alicantino da por cerrada la operación y en la directiva blanquiazul sólo aguardan a que el Real Madrid haga oficial su salida para después anunciarlo públicamente.

LLAMADA DE TORRECILLA

El secretario técnico blanquiazul, Paco Peña, ha llevado personalmente las negociaciones con los responsables de la cantera madridista y el propio entrenador del Hércules, Rubén Torrecilla, llamó al futbolista para terminar de convencerle. Ambos coincidieron en el CD Castellón hace tres temporadas.

En el Hércules son conscientes de las dudas que puedan existir sobre el estado físico de Jeremy después de su última operación en el hombro, aunque confían en que a mediados de septiembre esté listo para competir. Además, el riesgo es mínimo para el club alicantino porque el puertorriqueño ocupará una ficha sub 23 y sólo tendrá que pagar una pequeña parte de su salario, según confirman fuentes de la directiva blanquiazul.

Dos fichajes más

Además, el Hércules tiene previsto firmar a dos futbolistas más antes de que termine el mercado de verano. El club trabaja en la incorporación de un mediocentro sub 23 y un lateral izquierdo con ficha profesional. Aunque para cerrar este último movimiento tendría que marcharse antes César Moreno para liberar una de las licencias.