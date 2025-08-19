El Hércules no utilizará jugadores del primer equipo en el amistoso de este martes en San Vicente

Rubén Torrecilla no tiene previsto alinear a jugadores del primer equipo del Hércules en el amistoso previsto para este martes por la tarde ante el Jove Español de San Vicente. La idea del cuerpo técnico, igual que ocurrió en el encuentro disputado en Muxtamel el pasado 5 de agosto, es no correr ningún tipo de riesgo ante posibles lesiones, ya que el partido se juega sobre césped artificial.

La cita es a las 20.00 horas en el estadio Ramón Asensi Juan de San Vicente del Raspeig. A pesar de que el partido está anunciado entre el equipo local y el Hércules, el equipo blanquiazul formará con jugadores del filial y del juvenil. Las entradas están a la venta por 10 euros para el público en general y por 5 para los abonados de ambos equipos.

Será una nueva oportunidad de ver en acción a los canteranos del Hércules. Algunos de ellos como Sergio Gutiérrez 'Guti', Abdoul Bojang, Fede Álvarez o Hugo Seva han tenido minutos en varios amistosos del primer equipo y han estado con el grupo de Torrecilla en el día a día de la pretemporada.

No obstante y aunque no vayan a participar en el partido, los jugadores del primer equipo blanquiazul sí estarán presentes en el estadio del Jove Español. Mientras tanto, el equipo se ejercita esta mañana en el campo de entrenamiento de Fontcalent a falta de once días para el primer partido de competición oficial ante el Tarazona.

Por el momento, Rubén Torrecilla cuenta con todos sus efectivos al margen de los lesionados Nico y Richie. Además, Nacho Monsalve y Xavi Pleguezuelo están pendientes de regresar con el grupo tras realizar en los últimos días trabajo específico al sufrir molestias físicas.

La pretemporada del Hércules se cerrará el próximo sábado en la Condomina ante el UCAM Murcia. Ese día sí está previsto que sea una especie de ensayo general y es posible que el once titular del conjunto blanquiazul se parezca bastante al del primer partido de liga. El club murciano vende entradas en su página web a un precio único de 5 euros.