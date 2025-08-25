Javi Jiménez pasa reconocimiento médico con el Hércules y se une al grupo de Torrecilla

Javi Jiménez ya está en Alicante para firmar por el Hércules. El undécimo fichaje del verano en el club blanquiazul será oficial en las próximas horas si no hay ningún contratiempo en el reconocimiento médico del futbolista, que está previsto para primera hora de la tarde de este lunes en las instalaciones de Klinik PM.

El Hércules y el futbolista llegaron a un acuerdo a finales de la pasada semana y el jugador vestirá de blanquiazul esta temporada en Primera RFEF. Mañana mismo se unirá a sus nuevos compañeros en el entrenamiento previsto en el campo de Fontcalent a pocos días del estreno liguero ante el Tarazona.

El lateral izquierdo, que ha viajado esta mañana desde Úbeda hasta Alicante, tiene 29 años y las últimas dos campañas ha sido un fijo en el once titular de la UD Ibiza, donde ha jugado 75 partidos de competición oficial. Antes pasó por equipos del fútbol profesional como el Málaga o el Mirandés. De hecho, el andaluz suma 120 partidos disputados en Segunda División.

Aunque parece poco probable que Torrecilla le utilice de inicio este sábado contra el Tarazona, el entrenador blanquiazul podrá elegir para la posición de lateral izquierdo entre el propio Javi Jiménez y Alberto Retuerta 'Retu'. Con su fichaje, se cumple el deseo del cuerpo técnico herculano de dotar de más competencia a esta posición. Ahora falta por ver qué ocurre con el joven Xavi Pleguezuelo, que estos días se ha ejercitado al margen del grupo al sufrir molestias musculares.

El siguiente fichaje del Hércules y, en principio, el último del verano podría ser el centrocampista Diego Méndez. En este caso el jugador del Rayo Vallecano B llegaría a Alicante en calidad de cedido. En las oficinas del Rico Pérez hay optimismo con la posibilidad de cerrar esta operación pero el jugador todavía no ha dado el sí al club alicantino.

CÉSAR MORENO

Además, el Hércules trabaja en la salida de César Moreno porque con la llegada de Javi Jiménez la plantilla cuenta con 19 futbolistas con ficha profesional y el máximo permitido son 18. En los próximos días se espera que se oficialice su marcha del equipo blanquiazul un verano más. Falta por ver si en calidad de cedido o si finalmente se resuelve su contrato.