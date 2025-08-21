El Hércules ultima el fichaje del lateral izquierdo Javi Jiménez

Javi Jiménez (29) es el elegido para reforzar el lateral izquierdo del Hércules. Paco Peña está ultimando los detalles del fichaje pero el jugador ya ha dado el sí a la entidad alicantina.

El futbolista nacido en Quesada (Jaén) va a convertirse en el undécimo fichaje del verano en el Hércules tras la llegada de Jeremy de León. El lateral se encontraba sin equipo y escuchando ofertas desde que dejó el Ibiza el pasado mes de junio. En el club balear ha disputado 75 partidos oficiales en las últimas temporadas y el pasado curso fue un fijo en el esquema titular de Paco Jémez. Antes, jugó en el Málaga, en el Nàstic y en la Cultural Leonesa, entre otros equipos.

La incorporación de un lateral zurdo ha ido tomando peso en los últimos días en las oficinas del Rico Pérez. El cuerpo técnico cree que la plantilla necesita más competencia en esa posición, donde de momento están Alberto Retuerta y Xavi Pleguezuelo. No habría que descartar la opción de que este último salga cedido tras llegar al Hércules este mismo verano. Por el momento, el exjugador del Betis B sigue entrenándose al margen del grupo por molestias.

El fichaje de Javi Jiménez será oficial cuando se cierren los últimos detalles del movimiento pero en la secretaría técnica blanquiazul son optimistas y creen que se va a concretar. Para su inscripción será necesaria la salida de César Moreno, que un verano más está en la rampa de salida del Hércules. Además, el club confía en incorporar a un mediocentro defensivo con licencia sub 23 antes de que cierre el mercado.