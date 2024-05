Cinco minutos con Coscia: "El trabajo grupal y psicológico ha sido muy fuerte en el Hércules"

La plantilla del Hércules ya está de vacaciones. Este jueves han terminado los actos de celebración del ascenso con al visita al monasterio de la Santa Faz. Un momento muy especial que la plantilla y el cuerpo técnico han vivido junto al párroco del club, Joaquín López. A la salida, Coscia ha hablado ante los medios de comunicación de lo que sintió al marcar el gol del ascenso, de la racha triunfal del equipo en las últimas semanas y de cuánto le alegra unirse al elenco de futbolistas argentinos que han entrado en la historia del conjunto alicantino.

“De todos, le tengo un cariño especial a Kempes porque era un jugador de mi club, de mi ciudad y he podido coincidir en el mismo club en España. Me pone muy contento”, ha señalado el delantero, quien ha recordado que era zurdo como él. Coscia ha asegurado que no podía imaginar mejor epílogo a un curso que comenzó con dificultades por una lesión en el tendón que retrasó su debut durante varios meses. “No había una forma mejor de terminar”, ha comentado el ariete.

Visita del Hércules a la Santa Faz, este jueves.









Coscia ha indicado que durante estos días ha recibido “millones de mensajes”, pero ha destacado los recibidos en Alicante por parte de los aficionados “que me están demostrando todo su cariño”. El delantero ha elogiado el ambiente vivido en el Rico Pérez el domingo. “Fue una atmósfera tremenda. Hablamos con los compañeros de que esto no se podía escapar, de que era una final y que había que ganarla”.

“Absorbimos todo lo que el Rico Pérez, con 30.000 personas, nos aportó. Fue una tarde redonda”, ha indicado el argentino, que también ha asegurado que el equipo siempre mantuvo la esperanza de ser campeón de grupo. “Nos lo creímos todo el tiempo, a pesar de que los resultados no salían. Seguimos para adelante”, ha comentado. También ha señalado la fortaleza mental del vestuario en el momento decisivo de la temporada. "El trabajo grupal y psicológico ha sido muy fuerte en el Hércules", ha concluido.

