Marian y Marcelo, padres de Coscia: "Saltamos dos metros del sillón con el gol de nuestro hijo"

Marian Pacheco y Marcelo Coscia son los padres de Agustín Coscia. El domingo se despertaron en Rosario (Argentina) a las 6 de la mañana para ver el partido de su hijo en el Rico Pérez. Madrugaron mucho por la diferencia horaria con España, prepararon mate, pusieron la televisión, quitaron el sonido y activaron en su móvil el del Tiempo de Juego de COPE Alicannte. El final de la historia ya la sabemos. Su hijo anotó el tanto del ascenso. "Casi morimos cuando marcó el gol", cuenta Marian en una entrevista a ambos en Deportes COPE Alicante.

“Yo sabía que él iba a hacer el gol del ascenso desde tres meses atrás. Se lo comuniqué hace un mes y él se rió. Cuando íbamos 1-1 yo lo estaba esperando, sentía que iba a pasar y cuando pasó casi me me muero”, cuenta Marian.

Vivieron el partido escuchando a Juanfran Millán en Tiempo de Juego. “Siempre lo sintonizamos porque nos gusta cómo lo relatan ustedes. Tienen la piel blanquiazul y se nota que hablan de cada jugador con conocimiento. Ponemos la televisión, la muteamos y ponemos vuestro sonido en el celular haciéndolo coincidir que la imagen del televisor”, añade la mamá del goleador blanquiazul.

“Esuchando el gol de nuevo se nos pone la piel de gallina. Cada vez que lo escuchamos lo volvemos a revivir, nos parece increíble, saltamos del sillón dos metros más arriba”, cuentan.

Coscia nació y creció como jugador en un lugar que no puede ser más futbolero. Messi, Di María o Mascheran también comenzaron allí. “Su ilusión siempre fue jugar en Rosario Central. Vivimos muy cerca de la cancha y verle jugar en ahí fue una emoción enorme. Siempre fue un goleador en las categorías inferiores. Durante la pandemia se tuvo que ir a Almagro hasta que se fue a Europa. Fue un paso distinto porque todos anhelamos que jueguen allá pero cuando se van los extrañamos horrores. Pero también le seguimos allá: fuimos a Tudela, a Zamora y también estuvimos en Alicante”, explica Marcelo Coscia.

Comienzo difícil en el Hércules

“Estuvimos en Alicante hace un mes. Nos encanta España. Y él viene ahora para acá porque tiene una cita con el casamiento. Pero creo que va a volver para allá. Compró los billetes de ida y vuelta”, añade el papá de Agustín. “Yo soy su mamá y le vi toda la vida jugar. A mí no me sorprende que haga goles. Nunca tuvo una lesión tan larga como la que tuvo en Alicante al llegar. No sabía cuánto tiempo iba a tardar en volver. Fue todo muy distinto este año. Nos tocó una manera fea de empezarlo. Llegó muy fuerte pero se lesionó la primera semana. Pero nosotros siempre confiamos en él y en sus cualidades. Casi morimos cuando marcó el gol”, cuentan.

Argentina y el Hércules

“Cuando él fue a España yo le dije que me encantaría que jugase en el Hércules por Kempes. Cuando firmó, me llamó y me dijo te voy a decir una noticia que te va a encantar, voy a jugar en el Hércules. Fue histórico”, comenta el padre. “Por lo que me dice mi hijo, el equipo y el vestuario es impresionante. Esto se logró gracias a todos, gracias a cada uno de los jugadores que pisaron esa cancha”, finaliza Marian Pacheco.