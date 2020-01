Marisol Casado: "He sufrido ocho años de persecución y por fin la pesadilla ha terminado"

Justo un año y dos meses han pasado desde la última comparecencia pública de Marisol Casado. En aquella ocasión, la ex alcaldesa de Alpedrete presentaba su renuncia como concejal para no prolongar el sufrimiento de su familia por la sentencia de la Audiencia Provincial que la condenaba a siete años de inhabilitación para ejercer cargo público por un delito de prevaricación administrativa en su etapa al frente del Ayuntamiento.

Fue una decisión dura pero ‘la mochila’, como ella misma la ha bautizado, pesaba demasiado.

Ahora, su empeño en demostrar su inocencia acudiendo con un recurso de amparo al Tribunal Constitucional ha dado sus frutos: queda revocada su condena con un fallo absolutorio porque, considera el alto tribunal, se vulneraron sus derechos.

"Pese que en 2018 el Tribunal Constitucional solo admitió a trámite menos de un 2% de los recursos de amparo presentados, animamos a Marisol a recurrir y ella dijo que adelante. Un año después, tenemos sentencia absolutoria que reconoce no solo que no hubo ningún tipo de actividad delicitiva sino que la Audiencia Provincial, en una sentencia errónea, la condenó revisando material probatorio sin darle audiencia, vulnerando el derecho a la última palabra que tiene todo ciudadano libre en el mundo occidental, al menos", ha explicado su abogado, Ignacio de la Riva, quien añade que incluso habrían recurrido al Tribunal de Derechos Humanos "o donde fuera necesario".

"Con esto termina un periplo judicial de ocho años y de mucho sufrimiento. Es el punto final", concluye De la Riva.

Ignacio de la Riva, abogado de Marisol Casado

Ocho años de litigio iniciados a raíz de una querella de CCOO por irregularidades en la contratación de dos trabajadores, años en los que la ex regidora dice haberse sentido víctima de una persecución por el "empecinamiento" del sindicato en perjudicarla, a pesar de los sucesivos archivos de la causa.

"Estoy muy feliz de que mi inocencia, algo que yo he defendido siempre, haya sido corroborada en una sentencia dictada por el Tribunal Constitucional. Durante más de ocho años he sufrido una brutal persecución y por fin la pesadilla ha terminado. Yo simplemente he luchado por mi honor y, a día de hoy, está limpio, como debería haber estado siempre", ha asegurado este jueves Marisol Casado.

Ahora que todo ha terminado, agradece el apoyo que ha recibido y su familia es su prioridad aunque seguirá colaborando en lo que le pida el PP. Eso sí, no volvería a la política activa. "A mí nunca me han echado del partido, se reunió el Comité de Derechos y Garantías a la espera de esta sentencia, pero eso de que no he tenido su apoyo será una percepción de algunas personas. En cuanto a lo de volver a primera línea, ya lo dije en su momento, todo tiene un principio y un final", añade la ex portavoz popular en Alpedrete.

Ese apoyo de la dirección del PP lo ha refrendado con su intervención el coordinador de zona, Enrique Serrano, al asegurar que el partido sabía que "Marisol Casado es una persona honrada". "Nunca lo dudamos. Está limpia y es una alegría. Sabíamos que había actuado siempre con la ley por delante. Querían inhabilitarla siete años por contratar a dos peones por seis meses para el Ayuntamiento... ¡qué barbaridad, qué desproporción!".

Serrano, además, no ha descartado que a Marisol Casado se le pueda ofrecer un puesto después de ser destituida en noviembre de 2018 como asesora en la consejería de Educación por una sentencia que ahora se ha anulado.