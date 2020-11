La Comunidad amplía un día más la realización de test de antígenos en Guadarrama

La Comunidad de Madrid ha prorrogado un día más en Guadarrama la realización de test de antígenos para conseguir dar una mayor respuesta a los residentes en el municipio. Será hasta este miércoles, 11 de noviembre.

Esto posibilitará que aquellas personas que no hubieran recibido el mensaje o que hubieran tenido algún problema para acudir en la cita señalada cuenten con un día más para poder aprovechar esta iniciativa sanitaria de la Comunidad de Madrid.

Este cribado masivo en Guadarrama comenzó el pasado jueves 5 de noviembre y se lleva a cabo en horario de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 21:00 horas en el Polideportivo Municipal Juan Antonio Cuadrillero, que este lunes ha recibido la visita del director general de Seguridad y Protección Civil de la Comunidad de Madrid, Luis Miguel Torres, junto con el director general de Administración Local, José Antonio Sánchez.

Acompañados por el alcalde, Diosdado Soto, y la concejal de Sanidad, Alba López, los responsables regionales realizaron un recorrido para conocer la organización de la atención a los ciudadanos durante estas pruebas, agradeciendo la colaboración de los equipos desplegados para realizar los test, así como de Policía Local, Protección Civil y de cuantos están apostando por acabar con la pandemia.

En las pruebas pueden participar aquellas personas que aparezcan en el listado de citas o de unidades familiares en caso de citación de uno de sus miembros; las que, aunque no hayan recibido la citación, sean titulares de tarjeta sanitaria en la que conste su pertenencia a la Zona Básica de Salud de Guadarrama y las que no se encuentren adscritas a la Sanidad pública, que no dispongan de tarjeta sanitaria de la Comunidad de Madrid y que justifiquen el hecho de ser empadronados o residentes en Guadarrama. El DNI es documento suficiente para justificarlo.