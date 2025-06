Borja Guillén, edil de VOX de Moralzarzal, destituido: el alcalde, José María Moreno, asume sus delegaciones

El alcalde de Moralzarzal, José María Moreno, ha destituido a Borja Guillén, hasta ahora concejal de Seguridad Ciudadana y Protección Civil y tercer teniente de alcalde.

El edil de VOX ha sido relevado de sus competencias por pérdida de confianza, según el Decreto de Alcaldía, publicado este jueves, 5 de junio. Será el propio Moreno quien asuma esas delegaciones.

Lo que es, a todos los efectos, su expulsión del equipo de Gobierno, se debe también, según el Decreto a “discrepancias persistentes en la línea de acción política y en la coordinación institucional”.

El Ayuntamiento de Moralzarzal ha emitido un comunicado en el que informa sobre cambios en la composición del Ejecutivo tras la ruptura del acuerdo de gobierno con VOX.

"Desde las pasadas elecciones municipales, el Partido Popular de Moralzarzal ha mantenido un pacto de gobierno con la formación política VOX. Durante este tiempo, hemos trabajado juntos para impulsar iniciativas que beneficien a nuestra localidad. No obstante, en el día de hoy, el Partido Popular de Moralzarzal anuncia la ruptura de este acuerdo de gobierno. Esta decisión se debe a la pérdida de confianza por parte del alcalde, José María Moreno, en el trabajo desarrollado por el concejal de VOX, Borja Guillén", argumenta el Consistorio en su nota, fechada en este viernes, 6 de junio.

A pesar de esta divergencia en la actividad laboral y política, dice el comunicado, "las relaciones personales siguen siendo cordiales". El PP le agradece a su ex socio el apoyo durante los dos primeros años de legislatura y desea "lo mejor a Borja Guillén en su nueva etapa".

"Hasta ayer, Borja Guillén desempeñaba la labor de concejal de Seguridad Ciudadana. Sus anteriores competencias serán asumidas directamente por el alcalde, en lo que esperamos suponga una mejora en la gestión de esta área tan importante para la seguridad de Moralzarzal", prosigue.

Tras esta decisión, el Ayuntamiento inicia un "periodo de gobierno en minoría", con los 8 concejales del PP frente a los 9 que compondrán desde ahora la oposición, esto es, 4 de Vecinos por Moralzarzal, 2 del PSOE, 1 de Vox, 1 de Moralzarzal en Común (MEC) y 1 de Contigo.

"Este cambio nos impulsa a redoblar nuestros esfuerzos y a buscar consensos con el resto de las fuerzas políticas para avanzar en los servicios y proyectos que hagan de Moralzarzal un lugar aún mejor para vivir", apunta el comunicado, que recuerda los proyectos pendientes, realizados o en marcha como el nuevo pliego de limpieza y recogida de residuos y mantenimiento de jardines, el embellecimiento del exterior del Hogar del Mayor, la pista de Atletismo, el nuevo Pabellón Polideportivo o el inicio de Planeta Joven, entre otras.

cascada de polémicas

El hecho es que la polémica ha rodeado a este concejal desde hace tiempo. Hace justo un año utilizó el Twitter de la Policía Local para difundir mensajes con tintes racistas y xenófobos, hasta el punto de que el propio Ayuntamiento tuvo que admitir que se había producido “un mal uso de la cuenta”. A pesar de que Guillén pidió disculpas, la oposición exigió su dimisión.

El pasado mes de marzo desató la indignación de nuevo de los grupos al negar la existencia de la violencia de género y solicitaron entonces su destitución.

En mayo, la Asociación Maga Violeta protagonizó una cacerolada contra el concejal a las puertas del Ayuntamiento mientras en el interior se celebraba un Pleno en el que Vecinos por Moralzarzal, PSOE y Moralzarzal en Común presentaban una moción a propuesta de la asociación para pedir al PP que le cesara de su cargo. Guillén, lejos de retractarse, insistió en su postura.

Y hace unos días, el PSOE denunciaba los insultos que profirió contra el Gobierno central durante un Pleno extraordinario al llamarles "drogadictos", "delincuentes", "asesinos" y "corruptos". Hasta el alcalde le dio un pequeño tirón de orejas. "A mí no me parecen bien esas declaraciones, le estoy pidiendo que lo retire y dé marcha atrás", dijo Moreno, pero Guillén no lo hizo, prefiriendo que sus palabras constaran en acta.

REACCIONES

Tras su destitución, no se han hecho esperar las reacciones de los grupos de oposición.

"Al final lo que prima debe ser, en un Pleno municipal, el respeto y la democracia. El PP era el que había abierto la ultraderecha en Moralzarzal y empezaba a haber ya bastante disgusto con sus expresiones sobre la negación de la violencia de género, había tenido ya propuestas para su cese por el mal uso de las redes sociales de la Policía, estaba haciendo una nefasta gestión de la Seguridad Ciudadana en el municipio y por tanto nosotros sólo podemos valorar como favorable el cese de un concejal de un partido antisistema y antidemocrático", asegura Ángel Martínez, portavoz del PSOE.

Desde Vecinos por Moralzarzal creen que la destitución de Guillén llega tarde y mal, y muy oportunamente después de haber aprobado con su voto el nuevo y controvertido contrato de basuras. "Durante dos años, el alcalde ha tolerado sus salidas de tono y su falta de gestión sin mover un dedo. Ahora lo cesa, pero sólo después de haber aprobado con su voto un contrato millonario de basuras por 10 años y otras decisiones cuestionables. Es un intento desesperado por lavar su imagen. Esto es puro maquillaje político", apunta la portavoz, Gema Duque.

También se ha pronunciado la Asociación Maga Violeta. Desde su cuenta de X celebran "que sus declaraciones negacionistas sobre la violencia machista ya no tengan cabida en una concejalía que debe proteger a todas las mujeres". "La violencia contra las mujeres no es opinable, es una realidad que exige compromiso y acciones firmes. Ahora, exigimos que su relevo sea una persona digna del cargo, una persona con sensibilidad hacia la igualdad, que priorice políticas efectivas contra la violencia de género", apunta.