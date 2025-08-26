Las claves de la crono por equipos que vivirá La Vuelta y los cambios que habrá en esta especialidad para el futuro: "No medirán la fuerza del bloque"

La Vuelta vivirá este miércoles su primera etapa en territorio español después de su paso por Italia y por Francia.

UNIPUBLIC Recorrido de la Vuelta Ciclista a España en 2025 para su prueba masculina.

Una etapa que consistirá en una crono por equipos, con salida y meta en Figueras, para un total de 24,1 kilómetros. Crono que se podrá escuchar hasta el final en Tiempo de Juego con el equipo de #LaVueltaEnCOPE.

Según reconoció Fernando Escartín, director técnico de la ronda española, esta crono es "muy intensa para poner a prueba la coordinación de las escuadras, que encontrarán en sus ciclistas rodadores su mejor valor para esta jornada".

Se trata de un circuito favorable para los especialistas, que no dará respiro a los ciclistas que quieran luchar por la general. Los favoritos deben estar muy atentos porque se pueden producir diferencias importantes.

claves

Como recordamos este martes durante la retransmisión de la 4ª etapa en Tiempo de Juego, será el tercer corredor que entre en la línea de meta el que dará el tiempo al equipo en general.

Cordon Press El equipo Astana en la crono de La Vuelta de 2013

cambios

Sin embargo, esta será la última vez que esté presente esta regla del tercer corredor, ya que en la crono por equipos de la primera etapa del Tour del año que viene, que por cierto se celebrará en Barcelona, será el primer ciclista que llegue a la meta el que de tiempo al resto de sus compañeros.

Durante el análisis de este cambio durante la retransmisión de Tiempo de Juego de este martes, el equipo de comentaristas formado por los exciclistas Óscar Pereiro y Luis Pasamontes, más nuestro compañero Jesús Alañá, compartían la opinión de que este cambio no favorece a la disciplina porque "ya no mides la fuerza del bloque".

vuelta 2025

La ronda española llegará a este crono por equipos con el francés David Gaudu como líder, aunque con el mismo tiempo que el danés Jonas Vingegaard, y solo el 'puestómetro' marca la diferencia entre ambos ciclistas.

EFE Ben Turner celebra su victoria en la cuarta etapa de la Vuelta Ciclista a España

La etapa de este martes con llegada a la localidad francesa de Voiron fue al sprint para el francés el Ben Turner