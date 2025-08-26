FÚTBOL INTERNACIONAL
El Bayer Leverkusen oficializa la llegada de Lucas Vázquez
El Bayer Leverkusen ficha al exjugador del Real Madrid hasta el 30 de junio de 2027, y lucirá el dorsal número 21 en el Werkself.
El Bayer 04 Leverkusen ha oficilizado en la tarde de este martes la llegada del jugador español Lucas Vázquez.
El jugador gallego, de 34 años, llega libre, después de haber puesto fin a su contrato con el Real Madrid en la pasada temporada.
Lucas Vázquez ha firmado un contrato con el club alemán hasta el 30 de junio de 2027, y lucirá el dorsal número 21 en el Werkself.
