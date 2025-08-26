COPE
Podcasts
Tiempo de Juego
Tiempo de Juego

FÚTBOL INTERNACIONAL

El Bayer Leverkusen oficializa la llegada de Lucas Vázquez

El Bayer Leverkusen ficha al exjugador del Real Madrid hasta el 30 de junio de 2027, y lucirá el dorsal número 21 en el Werkself.

Lucas Vázquez, nuevo jugador del Bayer Leverkusen

Jörg Schüler/Bayer 04 Leverkus

Lucas Vázquez, nuevo jugador del Bayer Leverkusen

Redacción Deportes

Publicado el - Actualizado

1 min lectura

El Bayer 04 Leverkusen ha oficilizado en la tarde de este martes la llegada del jugador español Lucas Vázquez. 

El jugador gallego, de 34 años, llega libre, después de haber puesto fin a su contrato con el Real Madrid en la pasada temporada. 

Lucas Vázquez ha firmado un contrato con el club alemán hasta el 30 de junio de 2027, y lucirá el dorsal número 21 en el Werkself.

Temas relacionados

Tiempo de Juego

Tiempo de Juego

Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño

Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h

LO MÁS ESCUCHADO EN TDJ

Visto en ABC

Lo último

Tracking