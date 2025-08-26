Ben Turner conquista al sprint la victoria en la 4ª etapa de La Vuelta; David Gaudu, nuevo líder

Ben Turner celebra su victoria en la cuarta etapa de la Vuelta Ciclista a España

El británico Ben Turner (Ineos) se ha impuesto al esprint en la cuarta etapa de la Vuelta a España, disputada entre Susa y Voiron, con un recorrido de 206,7 km, en la que se puso el jersey rojo de líder el francés David Gaudu (Groupama).

Turner marcó en meta un tiempo de 4h.50.14, a una media de 42,7 km/h, seguido del belga Jasper Philipsen (Alpecin) y de su compatriota y compañero Edward Planckaert.

En la general, y por el "puestómetro", el francés Gaudu pasa a ser líder, con el mismo tiempo que el danés Jonas Vingegaard. La tercera plaza es para el italiano Giulio Ciccone (Lidl), a 8 segundos.

Este miércoles se disputará la quinta etapa, una contrarreloj por equipos de 24,1 km con salida y meta en Figueras.