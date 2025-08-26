LA VUELTA | 4ª ETAPA
Ben Turner conquista al sprint la victoria en la 4ª etapa de La Vuelta; David Gaudu, nuevo líder
En una etapa con final en la localidad francesa de Voiron, el ciclista del Ineos se llevó la victoria al sprint. Gaudu, nuevo líder por el puestómetro.
Redacción Deportes
Publicado el - Actualizado
1 min lectura
El británico Ben Turner (Ineos) se ha impuesto al esprint en la cuarta etapa de la Vuelta a España, disputada entre Susa y Voiron, con un recorrido de 206,7 km, en la que se puso el jersey rojo de líder el francés David Gaudu (Groupama).
Turner marcó en meta un tiempo de 4h.50.14, a una media de 42,7 km/h, seguido del belga Jasper Philipsen (Alpecin) y de su compatriota y compañero Edward Planckaert.
En la general, y por el "puestómetro", el francés Gaudu pasa a ser líder, con el mismo tiempo que el danés Jonas Vingegaard. La tercera plaza es para el italiano Giulio Ciccone (Lidl), a 8 segundos.
Este miércoles se disputará la quinta etapa, una contrarreloj por equipos de 24,1 km con salida y meta en Figueras.
Temas relacionados
Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h