La Asamblea de la Vivienda de Collado Villalba niega haber participado en las pintadas o cobrar a las personas que 'okupan' edificios

La Asamblea de la Vivienda de Collado Villalba ha reaccionado a las declaraciones realizadas este jueves por la alcaldesa, en las que acusó a sus integrantes de ser una "mafia" que cobra a las familias y de estar detrás de las pintadas aparecidas por la mañana en el entorno del Ayuntamiento alusivas a los últimos desalojos (calle Real 13-15 o el del antiguo hostal Florida del barrio del Gorronal) y llamando al Gobierno "cómplice de matones y rentistas".

A través de un comunicado, la Asamblea de Vivienda de Villalba niega la autoría pero entiende que reflejan una realidad.

"Desconocemos quién ha realizado las pintadas, pero sí sabemos que han sido respondidas por este Ayuntamiento porque lo que plantean es verdad. Collado Villalba tiene una de las menores inversiones en Servicios Sociales de toda España: 39'33 euros por persona al año. Mariola Vargas se enorgullece de haber desalojado ilegalmente a casi dos centenares de personas en un mes, sin ningún tipo de alternativa habitacional", apunta.

Y en este punto recuerda a Montse, vecina del edificio desocupado hace meses en la calle Trinidad 19. "Tras ser desalojada por el Ayuntamiento murió después de estar viviendo en la calle un par de meses, desatendida por Servicios Sociales. Su campaña de odio al pobre ha llegado a extremos que nos cuestan la vida".

"¿Cuáles son las medidas que está tomando Mariola Vargas para facilitar el acceso a la vivienda? Ninguna. Según ellos, somos la 'mafia real' cuando nadie les ha acusado a ellos de serlo. ¿Por qué se excusan de ser unos mafiosos? En definitiva, quien pone en peligro diariamente la vida de todas las villalbinas es este Ayuntamiento", añade en su nota.

La Asamblea también quiere dejar claro que desde sus comienzos en 2018 siempre se ha posicionado contra las personas y grupos que cobran 'okupaciones', venden o alquilan casas 'okupadas'. "Entendemos que quienes lo hacen también deben considerarse especuladores de vivienda, pues se aprovechan de la acuciante necesidad de muchas familias para exprimirlas y estafarlas. Es decir, como Asamblea siempre hemos estado en contra de estas actividades que son lo contrario a nuestros principios básicos de apoyo mutuo y de organización popular".

Y termina recordando que su lucha es garantizar el derecho a la vivienda de todas las personas y que su actividad es pública y gratuita. Se reúne todos los viernes a las 19 horas en la calle Pardo de Santallana 1.