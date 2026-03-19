Aparecen pintadas contra la alcaldesa de Collado Villalba por los desalojos de edificios ocupados: "No nos dan ningún miedo", responde Mariola Vargas

“Mariola desahucia niñas”, "Mariola insalubre” “Justicia 13-15” o “Gobierno cómplice de matones y rentistas”... Con estas pintadas han amanecido este jueves, 19 de marzo, algunas fachadas y puertas en el entorno de la Plaza del Ayuntamiento de Collado Villalba, en pleno casco antiguo, en la zona del Pueblo.

Un acto de vandalismo a favor de la 'okupación' y en contra de los desalojos que se han registrado en los últimos meses en la localidad, como el de la calle Real 13-15 el pasado 11 de febrero o el de esta misma semana, un antiguo hostal en el barrio del Gorronal que presentaba graves deficiencias de seguridad y salubridad y donde sus inquilinos aseguran que estaban pagando contratos de alquiler.

Precisamente a esta última circunstancia se ha referido este jueves la alcaldesa, cargando duramente las tintas contra la Asamblea de la Vivienda de Villalba. "La real mafia son ellos, son todos estos señores que se llaman Asamblea de la Vivienda y que nos consta que en muchas ocasiones están cobrando dinero a pobres personas a las que meten a vivir en cualquier pocilga", acusaba Mariola Vargas.

"Queremos ir contra las mafias que se aprovechan de pobre gente inocente que no tiene donde vivir en muchos casos. Otros son ocupas que yo no digo que no. Pero hemos detectado algún caso engañado por estas mafias que les meten a vivir, insisto, en cuchitriles insalubres y sin ningún tipo de condiciones de seguridad", añadía.

En este punto ha recordado que el inmueble desalojado el martes "tenía una orden de demolición firme por un Tribunal Superior de Justicia por las condiciones de extrema insalubridad y de deterioro urbanístico". "Les recuerdo que en este último caso, coincidiendo casualmente con el desalojo de Real 13-15, se produjo un incendio que dejó un herido muy grave. Esto es un tema muy serio", apuntaba.

"Que pinten lo que les dé la gana, que no nos amedrentan ni nos dan ningún miedo", ha concluido la alcaldesa.

Vargas ha confirmado también que gracias a las cámaras de seguridad instaladas en la zona donde han aparecido las pintadas se podrá identificar a los autores, al menos uno de ellos, que iba a cara descubierta. Los otros tres, encapuchados.