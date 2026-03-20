La romería de invierno de San Benitiño de Lérez (Pontevedra) se revoluciona con un funko del apóstol Santiago y una feria de productos monacales

Pontevedra vivirá este sábado una romería de invierno de San Benitiño de Lérez marcada por la innovación, con una oferta que combinará la devoción tradicional con propuestas pensadas para atraer a nuevos públicos. Será el primer San Benitiño que coordina el párroco Manuel Chouciño, que lleva seis meses al frente de la parroquia y que admite que “a cousa está movidiña” ante la cantidad de preparativos.

Primera feria de productos monacales que se organiza en Pontevedra

Una de las grandes novedades será la primera feria de productos monacales que acoge la romería, con elaboraciones procedentes de 23 monasterios de España y Portugal. Los asistentes podrán encontrar desde dulces y licores hasta cervezas, vinos, quesos y mermeladas, una selección que el sacerdote define como “cousas moi boas, moi espectaculares” y que busca poner en valor la calidad de estas producciones artesanales.

Cerveza con mosto de albariño y vino del monasterio

La programación incorpora también el lanzamiento de una cerveza artesana moi propia da zona, elaborada por una empresa de Pontevedra y que incluye un 18% de mosto de albariño en la fermentación. Chouciño destaca que este ingrediente le da “un toque de casa” a una propuesta con la que pretenden vincular aún más la romería con el territorio de las Rías Baixas. La apuesta por los productos de proximidad se completa con la presentación de un vino de albariño del propio Monasterio de Lérez, que se dará a probar durante el concierto nocturno de música folk del grupo Boa Vila.

Un funko del apóstol para financiar la reforma

El elemento más llamativo de este San Benitiño será, sin embargo, la presentación de un funko del apóstol Santiago peregrino, concebido como una pieza de coleccionista y ligada a la financiación de la reforma del monasterio. Se trata de una figura “única”, ensamblada a partir de 34 piezas impresas en 3D, con texturas y rugosidades que la diferencian “totalmente” de los funkos habituales y que ha sido diseñada específicamente para Lérez. La producción corre a cargo de una pequeña fábrica con 24 impresoras 3D industriales que lleva un mes trabajando “sen parar” para atender la elevada demanda, ya que “xa temos un montón de tendas que o queren” al no existir hasta ahora ningún funko del apóstol, explica el párroco. Cada unidad vendida, tanto en el propio Camino como en otros puntos de venta, incluirá un donativo destinado a la reconstrucción del monasterio.

Funko de Santiago

Once misas y concierto folk para cerrar la jornada

En el plano estrictamente religioso, la romería mantendrá el esquema clásico de misas encadenadas a lo largo de toda la jornada. En total se celebrarán once eucaristías: desde las 7.00 a las 13.00 horas, a razón de una cada hora, con una misa mayor a la una de la tarde presidida por el vicario general, don Andrés, y concelebrada por un nutrido grupo de sacerdotes de Pontevedra. Por la tarde se retomarán los oficios a las 17.00, 18.00, 19.00 y 20.00 horas, antes de dar paso, a las 21.00, al concierto folk que pondrá el broche festivo a una jornada que el párroco calcula que concluirá alrededor de las 23.00 horas.