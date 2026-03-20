La modernización del regadío, la necesidad de un Pacto Nacional del Agua y las reivindicaciones de la Generalitat a Pedro Sánchez: "Está financiando a Marruecos"

En el contexto del Día Mundial del Agua, el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha repasado la situación hídrica de la Comunidad Valenciana en el programa 'Mediodía de COPE Más Valencia'. Barrachina ha afirmado que la región "es un ejemplo" en la gestión del agua, destacando que se ha "modernizado el 70 por 100 de nuestro regadío", pasando del tradicional riego a manta a un sistema de gota a gota. Además, ha subrayado que la comunidad autónoma es responsable del "40% del total nacional del agua que se vuelve a utilizar".

La tecnología al servicio del campo

El conseller ha ilustrado esta modernización con un ejemplo concreto. Ha relatado el caso de un agricultor de 82 años en Alzira que, gracias a las nuevas tecnologías, ha cambiado radicalmente su forma de trabajar. Si antes debía realizar hasta "14 viajes semanales" para regar su bancal de naranjos en verano, ahora gestiona todo el proceso desde su casa. "Ahora con el teléfono móvil, si no le gusta el riego que le está poniendo la comunidad de regantes, si no le gusta la cantidad, la modifica y está en el sillón de su casa", ha explicado Barrachina.

Ahora con el teléfono móvil modifica el riego y está en el sillón de su casa" Miguel Barrachina Conseller Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de la Generalitat

Esta tecnificación, aunque "muy costosa", no solo mejora la calidad de vida de los agricultores, sino que también combate el abandono de tierras. Según el conseller, un terreno cultivado es crucial para la prevención de incendios, actuando como "el cortafuegos más eficaz". Recordó cómo en el incendio de Bejís, el fuego se detuvo en bancales bien labrados. Además, los cultivos actúan como "sumideros de CO2", por lo que mantener la agricultura local tiene beneficios ambientales directos para la Comunidad Valenciana.

Crítica a la gestión del Gobierno

Miguel Barrachina ha sido muy crítico con la administración estatal, cuyo principal reto, en su opinión, es "hacer espabilar". Ha calificado a las confederaciones hidrográficas como "prehistóricas" y ha denunciado un "paréntesis inversor" y una "demonización de las infraestructuras hidráulicas". El conseller ha acusado directamente al presidente Pedro Sánchez de actuar contra el trasvase Tajo-Segura por motivos electoralistas.

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El conseller ha contrapuesto la política hídrica en España con las inversiones que el Gobierno financia en el extranjero. Ha señalado la contradicción de que, mientras se recorta el trasvase alegando motivos ecológicos, España está financiando en Marruecos "el plan hidrológico nacional que necesitamos en España" y desaladoras por valor de 340 millones de euros, lo que genera una "competencia desleal" y un riesgo para la seguridad alimentaria.

La Generalitat, por su parte, tiene en marcha más de 140 millones de euros en obras para garantizar la seguridad en cauces de titularidad estatal y para mejorar la capacidad de almacenamiento, como la inversión de 35 millones en el embalse de Buseo. Barrachina también ha defendido el papel de las comunidades de regantes, afirmando que "nadie sabe más que nuestros regantes", quienes llevan "siglos haciéndolo bien" y son capaces de reutilizar el agua de riego hasta seis veces en zonas como la Vega Baja.

La alternativa a los recortes y la falta de un plan

Preguntado por alternativas si los recortes del trasvase continúan, Barrachina ha recordado la promesa del Gobierno de construir desaladoras para compensar la reducción. Sin embargo, ha advertido que las desaladoras son "un buen complemento, pero te genera sirvientes en lugar de regantes" debido al alto coste del agua desalada, que multiplica por cuatro o cinco el precio de la dulce y depende de subvenciones. Además, ha denunciado que "no está iniciado ninguno de los proyectos" prometidos, mientras el recorte del trasvase ya se está aplicando.

COPE El conseller Miguel Barrachina durante la entrevista en los estudios de COPE Valencia

Por todo ello, el conseller considera "posible e indispensable" un gran Pacto Nacional del Agua. Ha recordado que en la etapa de José María Aznar se alcanzó un acuerdo con el apoyo del 82% del Consejo Nacional del Agua y el 100% de los regantes, pero fue revertido por gobiernos posteriores. La necesidad de un pacto, ha concluido, es urgente porque las obras hidráulicas "duran décadas" y requieren un consenso que supere los ciclos políticos. "España no tiene un problema de agua, tiene un problema de insolidaridad, y que esa insolidaridad la lidere Pedro Sánchez, es terrible para los españoles", ha finalizado.