Más de 1.200 firmas para pedir que el Centro de Salud de Los Madroños de Collado Villalba atienda las Urgencias como antes de la pandemia

Piden recuperar las Urgencias del Centro de Salud Los Madroños de Collado Villalba como antes de la pandemia

Unas 1.213 firmas ha recogido la Plataforma por la Sanidad Pública de la Sierra de Guadarrama para reclamar que las Urgencias del Centro de Salud Los Madroños de Collado Villalba recuperen el funcionamiento que tenía previo a la pandemia, esto es, con equipos sanitarios completos (médicos, enfermeros y celadores).

Antes de 2020, en el SUAP (Servicio de Urgencias de Atención Primaria) siempre había médico, se atendía los 365 días, unos 12.000 pacientes al año -no sólo de Collado Villalba, también de Alpedrete y Moralzarzal-, y únicamente se derivaban a hospital entre un 3 y 5% de los casos.

Ahora, convertido en Punto de Atención Continuada (PAC), con el equipo mermado, asiste a unos 150 pacientes al mes y el resto se ve obligado a acudir a las Urgencias del Hospital de Villalba, saturándolas.

"Para dar un servicio en condiciones se necesita un equipo completo. Enfermería no puede diagnosticar, tampoco puede recetar. ¿Qué pasa? Que de cubrir una cantidad de urgencias, partos, infartos, shocks anafilácticos, ictus... ha pasado a hacer curas, caídas, caídas sin poder hacer radiografías, porque el equipo de radiografías que había ahí también se desmanteló. Ante una urgencia grave, te derivaban ellos, los propios profesionales. Ahora, sea lo que sea, tienes que irte al hospital, aunque esperes cinco horas. Esto colapsa las urgencias sin que sea necesario", explica Concha Pérez, portavoz de la Plataforma.

Pérez cree que la situación está perjudicando a los propios profesionales, frustrados de no poder atender con la calidad que requiere el servicio por falta de personal y víctimas, en ocasiones, de insultos y agresiones de pacientes que pierden los nervios al no ser atendidos.

Todo ello sin olvidar el estado de las instalaciones, muy abandonadas. El pasado verano hubo plaga de chinches. Tras denunciar la Plataforma las condiciones, inadecuadas para un centro sanitario, algo se ha hecho, pero no la reforma en profundidad que necesita.

"Fuimos a visitar las instalaciones. Lo que encontramos fue dantesco: humedades que las baldosas del suelo están levantadas, sube hacia las paredes, donde están los enchufes de los radiadores eléctricos y obsoletos, el agua sale marrón. Ahí empezamos a decirle a la ciudadanía en qué condiciones estaban. Y le hicieron un lavado de cara, porque ayer mismo fuimos a visitar de nuevo. Han pintado, por lo cual ahora las manchas de humedad no se ven. También han puesto un dispensador de agua, pero esto no es hacer la reforma en condiciones que necesita un centro sanitario", dice Pérez.

La Plataforma ha instado a los grupos políticos a que hagan suyo este problema y tomen las medidas que estén en sus manos para resolver la situación.

Las firmas que ha recogido las ha presentado este viernes ante el Ayuntamiento de Collado Villalba y en la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Y ya anuncia que habrá más recogidas y entregas porque la iniciativa ha tenido un gran éxito entre la ciudadanía.