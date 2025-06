Desayuna en la cafetería más cara de Madrid y no puede dar crédito con lo que le cobran por un Nesquik: "Con caviar"

Desayunar fuera suele ser uno de los placeres que mucha gente elige para un día que tengan libre o, a veces, por motivos de trabajo. Y puede ser un verdadero placer, ya que es un momento, el de la mañana, donde un café o una buena comida te pueden dar fuerzas para empezar un día duro. No por ello dicen que el desayuno es la comida más importante del día, en el que más hay que comer.

Sin embargo, lo que muchos no esperan es que acabe siendo también la más cara. En este caso, el influencer Cocituber , que se dedica a visitar establecimientos diversos, tanto restaurantes como cafeterías, en toda España, sí que se podía pensar que iba a salir caro. Porque ha desayunado, ni más ni menos, que en la cafetería más cara de todo Madrid , una ciudad que tampoco es que sea barata. Pero, como vemos, se queda atónito al ver lo que le cuesta un sencillo Nesquik, que cataloga que ha sido "el más caro" de su vida. Y no es para menos, viendo la cuenta final.

LA CAFETERÍA MÁS CARA de madrid

El local al que Cocituber señala como la cafetería más cara de todo Madrid es el Four Seasons, situado en la Calle de Sevilla, al lado de Sol. Se trata de un lujoso patio que, como se puede ver en el vídeo y en las fotos, cuenta con una decoración bastante premium y que, encima, está situado en pleno corazón de la ciudad. "Tiene un 3,7 en Google. Es el desayuno más caro en la historia del canal", señala el influencer.

Este local está situado en plena Puerta del Sol

El menú que ha elegido para desayunar es uno bastante potente, que más bien parece de dos personas, pero que no se sale de la norma para nada: un Cola Cao (que no tenían, por lo que le tienen que traer un Nesquik), un plato de fruta, una tostada, un pincho de tortilla y un vaso de agua de grifo. En cualquier establecimiento normal de Madrid, este desayuno no superaría, probablemente, los 15-20 euros, aunque dependería también de tamaños y demás.

Lo primero que le llega es, precisamente, el Nesquik. Que Cocituber señala que es de calidad. "Aunque no me gusta que me lo echen ellos, pero bueno", explica el influencer. Después, llega la fruta. "La más cara que he tomado en mi vida", señala. Un plato llano con trozos de piña, manzana, fresas, kiwi y dos moras. "No es por hablar mal, pero la fruta no es de primera calidad. Puedes comprar perfectamente en el día la manzana y la piña, que no están muy para allá", asegura.

EL PRECIO SALVAJE QUE LE CUESTA EL NESQUIK Y EL DESAYUNO: "ESTOY DESUBICADO"

Tras ello, llega la tostada y la tortilla. Con esta última es cuando llega la sorpresa, porque se trata de una tortilla, como llama él, royal. Porque lleva caviar encima de ella. "Tortilla en su punto, recién hecha. No soy yo mucho de caviar, pero en este caso, si no soy mucho de caviar, pues no tengo un duro. La tortilla está muy buena", señala. Y menos mal, porque con el caviar ya nos podemos prever que es cara, cara. Luego, la tostada de aguacate es, para Cocituber, "lo más rico" de todo lo que había pedido.

Al final le llega la cuenta. Por el vaso de agua de grifo no le cobran nada, y menos mal. Pero ahora empieza la clavada. El Nesquik le ha salido... a 11 euros. La tostada, por 21 euros. La fruta, por 22. Y la tortilla "royal", como llama él, cuesta 45 euros. En total, 99 euros le ha costado desayunar en este local. Como vemos, barato, lo que se dice barato, no es. Cuando no te guste lo que pagas por desayunar, recuerda que, en algunos casos, hay desayunos que pueden costar casi 100 euros. Literalmente.