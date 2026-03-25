Cartagena activa el bus urbano gratis el Viernes de Dolores y refuerza el servicio en Semana Santa

El Ayuntamiento de Cartagena ha anunciado la puesta en marcha de un dispositivo especial de transporte urbano con motivo de la Semana Santa. La principal medida consiste en la gratuidad de todas las líneas de autobús durante la jornada del 27 de marzo, Viernes de Dolores, día grande de la ciudad.

Según ha informado el Consistorio, el objetivo de este plan de movilidad es reducir la densidad del tráfico rodado en el casco urbano. De esta manera, se busca contribuir al correcto desarrollo de las celebraciones religiosas en la ciudad portuaria.

Refuerzos nocturnos en días clave

Además de la gratuidad en el Viernes de Dolores, el plan reforzará el servicio nocturno durante las jornadas de Miércoles Santo y Viernes Santo. El horario habitual de las líneas urbanas se ampliará hasta la finalización de los desfiles procesionales.

En concreto, para ambos días se han fijado salidas adicionales desde el centro de la ciudad a las 00:00, 1:00, 2:00 y 3:00 horas. Este incremento afectará a las líneas 1 (San Félix), 2 (Barrio Peral), 4 (Canteras), 5 (Vaguada y Gabatos), 6 (Buenos Aires y Molinos Marfagones) y 7 (Polígono de Santa Ana).

Para garantizar la fluidez de los usuarios, todas las salidas de estos servicios especiales nocturnos se centralizarán en el Puerto de Cartagena. Los puntos de partida serán el Paseo Alfonso XII y la parada de la Muralla del Mar.

Finalmente, el Gobierno local ha emitido una recomendación oficial a ciudadanos y visitantes para que prioricen el transporte colectivo frente al vehículo privado durante estas fechas.