Trabajo detecta fraude de ley en el ERE de Tubos Reunidos y exige hacer fijos a 42 eventuales

La Inspección de Trabajo ha comunicado a los sindicatos de Tubos Reunidos que 42 de los 80 trabajadores eventuales que se han adherido al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en las plantas de Amurrio y Trapagaran deberían ser considerados fijos. El motivo es que la empresa les amplió el contrato durante el periodo de consultas del propio ERE.

"Ha sido una sorpresa, sí sabíamos que se habían hecho prórrogas hasta el 31 de marzo, pero de lo que nos hemos enterado hoy es que han sido en fraude de ley. Hemos advertido a la empresa de que si son fijos por derecho tendrán que tener la misma opción de adscribirse a no a las bajas voluntarias ofrecidas", ha explicado Gorka Abascal, del sindicato ESK.

"Si no saliesen de forma voluntaria podrían quedarse fijos en Tubos Reunidos, la empresa tiene que cumplir con la legalidad y si la empresa no quiere los representantes de los trabajadores la tendremos que hacer valer donde sea", ha añadido.

Fraude de ley

El comité de empresa de Tubos Reunidos ha mantenido una reunión este miércoles en Vitoria con la Inspección de Trabajo después de que la compañía presentara ante la autoridad laboral un ERE que afecta a 285 trabajadores, una cifra ligeramente inferior a las 301 salidas previstas inicialmente. A pesar de que el periodo de consultas finalizó sin acuerdo, la empresa logró las adhesiones voluntarias necesarias.

00:00 Volumen Cerrar Concentración frente a la Inspección de Trabajo en Vitoria

Pero la Inspección de Trabajo ha informado al comité de que más de la mitad de los 80 contratos eventuales afectados (70 en Amurrio y 10 en Trapagaran) vieron su contrato ampliado hasta el 31 de marzo en plena negociación del ERE. Esta práctica supone, a juicio del organismo, un "fraude de ley", por lo que ha ordenado que dichos contratos se conviertan en indefinidos.

Denuncia de los sindicatos

Fuentes sindicales consultadas por EFE han denunciado que, pese a la resolución de la Inspección, Tubos Reunidos "quiere meterles en el saco de los 'voluntarios' de forma forzosa". Según los representantes de los trabajadores, la situación es crítica para los afectados.

Tubos Reunidos

Los sindicatos advierten de que "si no aceptan esa 'voluntariedad', van a despidos forzosos y sin la indemnización que ofrece la empresa" les dejaría en una posición mucho más desfavorable.

Diferencias en la indemnización

Las condiciones de salida del expediente varían significativamente. Los trabajadores eventuales percibirían una indemnización de 33 días de salario por año de servicio, con un tope de 24 mensualidades.

Por su parte, los trabajadores indefinidos que se acogen a la salida voluntaria reciben una indemnización de 45 días por año de servicio, con el mismo tope de 24 mensualidades, más un bonus de 1.500 euros adicionales por año trabajado hasta un máximo de diez años. Además, para los indefinidos también se contemplan varias vías de prejubilación según la edad.