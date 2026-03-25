Detienen a un profesor por abandonar a sus dos hijos para que los tutelaran en Gipuzkoa

La Policía Nacional ha detenido a un hombre, profesor de biología en Marruecos, como presunto autor de dos delitos de abandono de menores. Según la investigación, el acusado acompañó a sus dos hijos hasta Bilbao el pasado mes de mayo con el objetivo de que se presentaran como menores en desamparo y fueran tutelados por las instituciones vascas.

Un plan premeditado

Los dos hermanos, de nacionalidad marroquí, ingresaron en España junto a su padre y, tras un breve paso por un recurso de Bizkaia, acabaron bajo la tutela de la Diputación de Gipuzkoa en los centros de Arrasate y Segura. Fueron los propios menores quienes relataron que todo había sido planeado por su progenitor, quien les había dado instrucciones precisas sobre los pasos a seguir.

El Ministerio del Interior sostiene que, una vez cumplido su objetivo, el hombre regresó a Marruecos. Meses después, fue localizado en Algeciras, donde fue citado en dependencias policiales, y finalmente fue detenido en San Sebastián.

Un niño solo

Un patrón recurrente

Este caso pone de nuevo el foco en una práctica que las fuerzas de seguridad ya han detectado en los últimos meses. Se trata de la llegada de menores extranjeros acompañados por sus padres que, una vez en territorio nacional, son abandonados para que el sistema público asuma su tutela. De hecho, no es un hecho aislado en la provincia.

En octubre del año pasado, dentro de la llamada Operación Zaugarria, ya fue arrestado otro hombre acusado de dejar a su hijo en un centro de menores de Donostia con la misma finalidad: que fuera acogido como un menor migrante no acompañado.

Reagrupación familiar

En este último caso, una vez finalizados todos los trámites policiales, el padre ha manifestado su deseo de hacerse cargo de sus hijos. En coordinación con la Diputación de Gipuzkoa y los recursos residenciales, se ha procedido a la reagrupación familiar de los dos menores con su progenitor.