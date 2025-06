¿Qué es un 'mataleón'?: Esta es la peligrosa técnica con la que un policía ha estrangulado a un hombre que intentaba robarle en Torrejón de Ardoz

La policía municipal de Madrid ha abierto una investigación interna sobre la polémica actuación de uno de sus agentes, que estaba fuera de servicio, al ir a atrapar a la persona que le había robado el móvil en Torrejón de Ardoz.

Inmaculada Sanz es la vicealcaldesa y delegada de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid y ha explicado que "ayer por la tarde nada más que policía recibió el oficio de Policía Nacional abrió un expediente disciplinario como hay que hacer en estos casos al agente suspendiendo de las funciones hasta que hubiera una resolución judicial y en la parte administrativa pues policía municipal de Madrid hizo lo que lo que corresponde que es abrir ese expediente administrativo".

Este agente está ya a disposición del juez y todo son preguntas e incógnitas sobre su actuación. La portavoz del sindicato JUPOL de la Policía Nacional, Laura García, ha explicado que es importante conocer cómo se produjo toda la secuencia de lo ocurrido en el vídeo que se ha publicado en las redes sociales ya que sólo se ve el momento final.

El caso es que habrá que esperar a los resultados de la autopsia para confirmar el motivo exacto de la muerte. En las imágenes que están circulando por redes sociales se ve al policía suspendido y a otro compañero -los dos fuera de servicio- encima de un hombre, sujetándole fuertemente por el cuello.

¿Qué es el 'mataleón'?

La técnica que emplea el policía es la conocida como 'mataleón'. Es una técnica de defensa personal que puede tener consecuencias fatales, sobre todo, si no se realiza correctamente.

Esta técnica se utiliza en deportes de contacto como MMA con el objetivo de someter al rival. Bien hecha, la persona que la recibe llega un punto en el que se queda inconsciente, pero es algo momentáneo, como nos ha comentado Pablo Ortín, entrenador de MMA en el equipo Santa Dolores de Madrid.

Técnica Mataleon

"Lo que se hace con esta técnica es dejar a la otra persona fuera de combate a través de una estrangulación sanguínea de las carótidas, de las venas que van hacia el cuello. Cuando pasa eso y se corta el riego te quedas inconsciente y te duermes. Una vez que para eso y tú dejas de apretar, moviendo las piernas la persona se suele despertar rápido", ha explicado Ortín.

Una técnica arriesgada

El problema, llega cuando no se deja de hacer esa presión, continúa el estrangulamiento y quien lo recibe puede llegar a fallecer. Sin embargo, Pablo nos ha explicado que esto no es lo único que puede haber salido mal en este caso: " Creo que este hombre siguió apretando y encima le pusieron dos encima con lo cual no facilita la respiración y al final pues pasó desgraciadamente este suceso".

COPE Cualquier problema cardiovascular puede aumentar el riesgo de fallecer al recibir un mataleón

A esto habría que sumar el riesgo añadido de cuando se trata de una persona con algún problema cardiovascular o que, al consumir alguna droga, su corazón vaya con otro ritmo... De esta manera, el mataleón puede ser útil para que la utilicen los policías para someter a alguien sin causarle mayor daño, pero lo fundamental es saber hacerla.