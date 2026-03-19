Madrid se prepara para un eclipse solar que no se veía en un siglo

La tarde del próximo 12 de agosto la Península Ibérica será testigo de un evento astronómico histórico: un eclipse total de sol que no se repetía desde hace un siglo. Aunque en la Comunidad de Madrid el fenómeno se observará de forma parcial, la expectación es máxima y ya se preparan diversas actividades para disfrutarlo.

Claves para ver el eclipse

Para observar el eclipse de forma segura es fundamental no mirar al sol directamente sin protección. El divulgador científico del Planetario de Madrid, César González, advierte de que es necesario utilizar gafas de eclipse homologadas, que cuestan entre 4 y 5 euros, pues "si miramos al sol a simple vista sin protección, vamos a tener daños irreversibles en el ojo".

Si miramos al sol a simple vista sin protección, vamos a tener daños irreversibles en el ojo" César González Divulgador científico del planetario

Como alternativa a las gafas, también se puede recurrir a métodos de proyección indirecta, como una cartulina con un pequeño orificio para proyectar la imagen del sol sobre una superficie.

EFE Madrid se prepara para el eclipse solar total que no se veía en un siglo

El eclipse en Madrid

En la región, el eclipse comenzará a las 19:37 horas y finalizará a las 21:16 horas, alcanzando su máximo punto de ocultación a las 20:32 horas. Aunque no se hará de noche por completo en la capital, sí se podrá apreciar la corona solar. Se recomienda buscar espacios abiertos o edificios altos, ya que el sol estará bajo en el horizonte.

Para experimentar la totalidad del eclipse, es necesario desplazarse a la zona norte de la comunidad, ya que en la capital será parcial. Algunos de los municipios donde sí se podrá ver en su totalidad son Tres Cantos, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Somosierra, Buitrago de Lozoya o Alcalá de Henares.

Además de la observación, en distintos puntos de la región se organizarán actividades con música y eventos para acompañar el fenómeno astronómico.