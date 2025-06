Así se ha vivido en Moncloa el primer lunes sin la mitad de la Línea 6: "Hay mucha gente indicando, pero..."

Siempre que hay una gran obra en Madrid, los primeros días son de desconcierto y de buscar alternativas. Es lo que está pasando este lunes, primer día del cierre parcial de la línea 6 de Metro, del tramo que va desde Méndez Álvaro hasta Moncloa.

"No han cambiado Google Maps, ni han cambiado nada, entonces claro, no sabes dónde son... Porque está esta gente, pero hasta que no llegas aquí no sabes dónde tienes que ir", esto es lo que nos comentaban usuarios de la Línea 6 con los que hablábamos a primera hora en Méndez-Álvaro.

Desde esta estación hasta Moncloa, haciendo el mismo recorrido que haría la línea del Metro, pero por la superficie, hay habilitado un servicio especial de autobús con una frecuencia de unos 5 minutos.

Si en lugar de a Méndez-Álvaro, nos acercamos a Moncloa, la situación de la gente es muy similar. A pesar de los numerosos carteles que hay por todo el intercambiador y fuera, la gente sigue dudando y opta por preguntar al personal de Metro y al de EMT.

Mucha confusión, a pesar de los carteles

Carlota es una de los usuarios habituales de la L6 que hoy ha tenido que cambiar su ruta. Ella lo considera todo un poco confuso: "Hay mucha gente indicando, pero al final es un lío. Cuando sales afuera del metro no sabes para dónde coger. Estoy haciendo cola aquí, pero no sé si exactamente voy hacia mi parada".

Como podemos imaginarnos, hay momentos de más caos en las horas puntas, como la de entrar a trabajar, pero por lo demás, tanto los metros como los autobuses asimilan bien el volumen de pasajeros y no se notan demasiadas prisas.

Por mucho que hayas visto de antes lo que hay que hacer, está claro que una vez que llegas, dudas, miras los carteles, preguntas... Y como no hayas salido con tiempo, puedes llegar tarde. Precisamente, este tema del tiempo es uno de los que más preocupa a los usuarios habituales de la línea 6.

Esto es lo que les ocurre a Marisa y Carmen, que no están muy contentas con los retrasos que el corte de la línea 6 les ocasiona: "Yo vivo en San Fermín y tengo que ir a Casa de Campo todos los días, a Altos de Extremadura, y a partir de mañana me tendré que ir en coche, porque si no voy a tardar una hora y cuarto como poco", "Sí, sí, vamos a tardar el doble de lo que normalmente tardamos en llegar a nuestro puesto de trabajo".

"Si eres de fuera..."

Y si ya hay personas que utilizan el metro a diario que están perdidas con lo que tienen que hacer, imagínate si estás de visita en Madrid y te pilla este corte. Este ha sido el caso de Xavier: "No tenía mucha información. He llegado y he visto el cartel, tal, que estaba cerrado, pero bueno, me ha pillado eso de imprevisto... Sobre todo si eres de fuera como yo, te quedas un poco perdido solo con el cartel".

A pesar de esta aparente sensación de estar perdido, hay mucho personal de la EMT y del metro para resolver cualquier duda y guiar a la gente.