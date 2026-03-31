Navarra impulsa su marca gastronómica con el espárrago, la chistorra y el pacharán como grandes embajadores

Navarra es sinónimo de tradición, calidad y excelencia gastronómica, una tierra donde el producto local y el saber hacer se convierten en auténticos embajadores de su identidad en todo el mundo. Bajo el sello Reyno Gourmet, la comunidad foral continúa reforzando su marca a través de alimentos únicos que combinan historia, territorio y un compromiso firme con la calidad.

Uno de los grandes protagonistas de estas fechas es el espárrago, cuya temporada arranca con fuerza. Hoy, 31 de marzo, Azagra acoge la esperada cata del primer Espárrago de Navarra de la temporada, una cita que simboliza el inicio de una campaña muy especial para agricultores y consumidores. Este producto, amparado por la Indicación Geográfica Protegida, destaca por su textura, sabor delicado y método de cultivo tradicional. El presidente de la IGP Espárrago de Navarra, Marcelino Etayo, compartirá su visión y las previsiones de la campaña en los micrófonos de COPE Navarra.

Por otro lado, la chistorra, otro de los emblemas gastronómicos navarros, ha sido protagonista durante el mes de marzo más allá de sus fronteras. Entre el 11 y el 29 de marzo, la primera edición del evento “Tapeo con chistorra de Navarra” ha llevado este producto a la capital condal, donde diferentes bares y restaurantes han ofrecido tapas elaboradas con auténtica Chistorra de Navarra con Indicación Geográfica Protegida. Se trata de una de las joyas culinarias de la comunidad, reconocida por su sabor intenso y su versatilidad en la cocina. Abel Domaica, vicepresidente de la IGP Chistorra de Navarra, también aportará su valoración sobre esta iniciativa que contribuye a difundir la riqueza gastronómica navarra.

A todo ello se suma el Pacharán Navarro, otro producto icónico que forma parte del patrimonio cultural de la región. La Indicación Geográfica Pacharán Navarro, igualmente integrada en Reyno Gourmet, celebró el pasado domingo en Funes el acto central de la quinta edición de la “Fiesta de la floración del endrino”. Esta jornada reúne cada año a profesionales y amantes del sector para dar la bienvenida a la primavera y poner en valor la tradición ligada a este licor elaborado a partir de endrinas.

En conjunto, estos productos reflejan la esencia de Navarra: una tierra que cuida sus raíces, apuesta por la calidad diferenciada y proyecta su riqueza gastronómica más allá de sus fronteras, consolidando una marca reconocida y apreciada a nivel nacional e internacional.