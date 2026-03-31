La Guardia Civil de Tráfico localiza por quinta vez en Ferrolterra a un conductor multirreincidente que circulaba sin permiso

Foto de archivo de un control de alcoholemia de la Guardia Civil de Tráfico en Fene

El Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de A Coruña investiga a un conductor multirreincidente que ha sido sorprendido por quinta vez circulando sin permiso de conducir.

El infractor, que ya había sido investigado en anteriores ocasiones por los mismos hechos, fue localizado por el Grupo de Vigilancia de Usuarios de Riesgo del Destacamento de Tráfico de Ferrol durante un servicio de control en las carreteras de la zona.

Al darle el alto, los agentes comprobaron que el varón carecía de la preceptiva autorización administrativa para conducir, al haber perdido su vigencia por resolución de la Jefatura Provincial de Tráfico de A Coruña, sin que hubiera realizado trámite alguno para recuperarla.

Este nuevo episodio se suma a una trayectoria delictiva reiterada. El mismo conductor ya había sido interceptado por hechos similares en cuatro ocasiones anteriores, la última de ellas el pasado 12 de marzo, lo que evidencia una conducta sistemática de desprecio a la normativa de tráfico y a la seguridad vial.

La Guardia Civil lo ha investigado como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, tipificado con penas de prisión de tres a seis meses, multa de doce a veinticuatro meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días. Además, los tribunales podrán valorar la reincidencia como circunstancia agravante, lo que aumentaría la severidad de la eventual condena.

El Instituto Armado ha advertido que conductas como esta no solo suponen una infracción grave de la ley, sino que constituyen un riesgo directo para la seguridad de todos los usuarios de las vías públicas, por lo que serán perseguidas con la máxima firmeza.