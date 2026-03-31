Habilitan la reserva de sillas para la procesión del Santo Entierro en Logroño: Precios y gasto de la iniciativa

La Hermandad de Cofradías de Logroño ha organizado un sistema para la reserva de sillas con el que presenciar la procesión del 'Santo Entierro', que recorre las calles del Casco Antiguo de la capital riojana. La reserva se puede realizar mediante un donativo de cinco euros en efectivo, que se destinará a cubrir los gastos de la iniciativa. Además, la hermandad ha comunicado que se han reservado espacios específicamente para personas con movilidad reducida.

Puntos y horarios de reserva

Los interesados podrán realizar sus reservas en la parroquia de Santa Teresita. Los horarios disponibles son el Martes Santo de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas; el Miércoles Santo, de 17:00 a 20:00 horas; y finalmente el Jueves Santo, de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.

Como alternativa, también se ha habilitado un segundo punto de reserva en la peluquería Sandra López, situada en la calle Ruperto Gómez de Segura, número 2. En este establecimiento, las reservas podrán efectuarse el martes de 09:00 a 13:00 horas, y el miércoles en horario de 09:00 a 13:00 y de 15:00 a 19:00 horas.

Europa Press 30/03/2026 La Hermandad de Cofradías ofrece reservar sillas para la procesión del 'Santo Entierro' de Logroño por cinco euros.La Hermandad de Cofradías de Logroño ofrece la reserva de sillas para presenciar la procesión del 'Santo Entierro', que recorre las calles del Casco Antiguo de la capital, con un donativo de cinco euros -a abonar en efectivo-, y que serviría para abonar los gastos de la iniciativa . Además, han informado que reservan sitios para personas con movilidad reducida.SOCIEDAD ESPAÑA EUROPA LA RIOJAHERMANDAD DE COFRADÍAS

Llamamiento al respeto

Finalmente, desde la Hermandad de Cofradías han querido hacer un llamamiento al público que asista a la procesión. Piden mantener una actitud de "recogimiento y respeto durante la procesión" para asegurar el buen desarrollo del acto.