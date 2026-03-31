Martes Santo en Málaga: Estas son las procesiones que ver

Aparece el Martes Santo en Málaga, con seis hermandades en las calles de nuestra ciudad. En COPE MÁS Málaga te vamos a llevar, estés donde estés, nuestra Semana Santa con un amplio equipo técnico y humano. Al frente, Adolfo Arjona y Francisco Javier Jurado "Coco". La programación arranca ya desde las 16:00 horas de la tarde. Podrás seguir la programación especial de Semana Santa en COPE MÁS Málaga... y en los diales: 97.1 FM y 882 OM. También a través de la aplicación de COPE y en nuestra página web .

Itinerarios del Martes Santo en Málaga

Rocío

Salida: (15.00) Tribuna: (17.40) Torre Sur: (19.45) Encierro: (23.30)

Itinerario: (Casa Hermandad, Párroco Ruiz Furest, Altozano, Cruz Verde, Peña, Mariblanca, Álamos, Carretería, Tribuna de los Pobres, Pasillo de Santa Isabel, Cisneros, Especería, Plaza de la Constitución, Tribuna Principal, Marqués de Larios, Martínez, Atarazanas, Torregorda, Alameda Principal, Plaza de la Marina, Molina Lario, Torre Sur, Plaza del Obispo, Molina Lario, Santa María, San Agustín, Echegaray, Granada, Méndez Núñez, Plaza de Uncibay, Casapalma, Cárcer, Álamos, Plaza de la Merced (lateral oeste), Plaza de la Merced (lateral norte), Victoria, Plaza de la Victoria, Cristo de la Epidemia, Puerto Parejo, Párroco Ruiz Furest y Casa Hermandad)

Penas

Salida: (17.45) Tribuna: (18.40) Torre Sur: (20.45) Catedral: (20.55) Encierro: (01.00)

Itinerario: (Oratorio de Santa María Reina y Madre, Plazuela Virgen de las Penas, Pozos Dulces, Compañía, Fajardo, Cisneros, Especería, Plaza de la Constitución, Tribuna Principal, Marqués de Larios, Martínez, Atarazanas, Torregorda, Alameda Principal, Plaza de la Marina, Molina Lario, Torre Sur, Postigo de los Abades, Estación de Penitencia en la S.I.C.B., Patio de los Naranjos, Císter, San Agustín, Plazuela de Jesús Castellanos, Granada, Méndez Núñez, Plaza de Uncibay, Méndez Núñez, Comedias, Nosquera, Carretería, Andrés Pérez, Arco de la Cabeza, Plazuela Virgen de las Penas y Oratorio de Santa María Reina y Madre)

Nueva Esperanza

Salida: (15.45) Tribuna: (19.30) Torre Sur: (21.35) Encierro: (04.30)

Itinerario: (Casa Hermandad, Camino Castillejos, Magistrado Salvador Barberá, Rosa, Carril de Gamarra, Dr. Lazárraga, José María Freuiller, Pasaje Begoña, Plaza de Basconia, Pasaje Aránzazu, General Blake, Martínez Maldonado, Mármoles, Puente de la Aurora, Pasillo de Santa Isabel, Cisneros, Especería, Plaza de la Constitución, Tribuna Principal, Marqués de Larios, Martínez, Atarazanas, Torregorda, Alameda Principal, Plaza de la Marina, Molina Lario, Torre Sur, Plaza del Obispo, Molina Lario, Plaza del Siglo, Plaza del Carbón, Calderería, Plaza de Uncibay, Méndez Núñez, Tejón y Rodríguez, Carretería, Tribuna de los Pobres, Pasillo de Santa Isabel, Puente de la Aurora, Rivera del Guadalmedina, Trinidad, Barrera de la Trinidad, Plaza de Bailén, Pelayo, Martínez Maldonado, Plaza Aparejador Federico Bermúdez (las chapas), Sondalezas, Carril de Gamarra, Rosa, Magistrado Salvador Barberá, Camino Castillejos y Casa Hermandad)

Humillación y Estrella

Salida: (17.45) Tribuna: (20.20) Torre Sur: (22.25) Encierro: (02.15)

Itinerario: (Iglesia Santo Domingo Guzmán, Plaza de Fray Alonso de Santo Tomás, Plaza Legión Española, San Jacinto, Huerta del Obispo, Agustín Parejo, Llano de Doña Trinidad, Álvaro de Bazán, Mármoles, Puente de la Aurora, Pasillo de Santa Isabel, Cisneros, Especerías, Plaza de la Constitución, Tribuna Principal, Marqués de Larios, Martínez, Atarazanas, Torregorda, Alameda Principal, Plaza de la Marina, Molina Lario, Torre Sur, Plaza del Obispo, Molina Lario, Plaza del Siglo, Plaza del Carbón, Granada, Plaza de la Constitución, Especería, Nueva, Plaza de Félix Sáenz, Sagasta, Plaza Arriola, Atarazanas, Prim, Puente de la Esperanza, Pasillo de Santo Domingo, Plaza de la Religiosa Filipense Dolores Márquez, Padre Jorge Lamothe y Casa Hermandad)

Rescate

COPE Málaga Este martes santo tiene mucho fervor entre el pueblo malagueño.

Salida: (17.45) Tribuna: (21.10) Torre Sur: (23.15) Encierro: (02.00)

Itinerario: (Casa Hermandad, Agua, Victoria, Plaza Jesús El Rico, Plaza María Guerrero, Plaza de la Merced, Álamos, Carretería, Tribuna de los Pobres, Pasillo de Santa Isabel, Cisneros, Especería, Plaza de la Constitución, Tribuna Principal, Marqués de Larios, Martínez, Atarazanas, Torregorda, Alameda Principal, Plaza de la Marina, Molina Lario, Torre Sur, Plaza del Obispo, Molina Lario, Plaza del Siglo, Plaza del Carbón, Calderería, Plaza de Uncibay, Casapalma, Cárcer, Álamos, Plaza de la Merced, Plaza María Guerrero, Victoria, Agua y Casa Hermandad)

Sentencia

Salida: (19.15) Tribuna: (22.00) Torre Sur: (00.05) Encierro: (01.45)

Itinerario: (Casa Hermandad, Frailes, Merced, Plaza de la Merced, Álamos, Carretería, Tribuna de los Pobres, Pasillo de Santa Isabel, Cisneros, Especería, Plaza de la Constitución, Tribuna Principal, Marqués de Larios, Martínez, Atarazanas, Torregorda, Alameda Principal, Plaza de la Marina, Molina Lario, Torre Sur, Plaza del Obispo, Molina Lario, Plaza del Siglo, Plaza del Carbón, Calderería, Casapalma, Cárcer, Plaza de Jerónimo Cuervo, Ramos Marín, Frailes y Casa Hermandad)