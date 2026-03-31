Un hombre se atrinchera armado con un cuchillo en Teulada para evitar ser detenido

La Guardia Civil ha desplegado este lunes por la tarde un importante dispositivo en el centro urbano de Teulada para detener a un hombre de 45 años. Según las primeras informaciones, el individuo estaba siendo buscado por una agresión cometida días atrás contra su pareja en El Verger.

Atrincherado con su madre dentro

El sospechoso, según ha informado La Marina Plaza, se refugió en la vivienda de su madre, de 76 años, y permaneció en el interior armado con un cuchillo. El hombre se negaba a abandonar el domicilio cuando los agentes iban a proceder a su arresto, lo que generaba una gran tensión.

Fuentes próximas al caso han señalado que el hombre llegó a amenazar con "autolesionarse" en caso de que los agentes accedieran al inmueble. Ante esta situación, la Benemérita activó un operativo específico para tratar de resolver el incidente sin recurrir a una entrada por la fuerza.

La mediación, clave para la rendición

Durante la intervención, un negociador de la Guardia Civil mantenía contacto permanente con el atrincherado para intentar convencerlo de que depusiera su actitud y saliera de manera voluntaria.

Finalmente, la labor del negociador dió sus frutos y el hombre abandonó la vivienda sin ofrecer resistencia, momento en el que fue detenido por los agentes. Por su parte, efectivos sanitarios de Protección Civil asistieron a la madre del arrestado, afectada por la situación vivida durante el operativo.