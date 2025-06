Los Reyes vuelven a Catalunya este lunes en una simbólica visita

⬛️⬜️ MARXA SOBRE MONTSERRAT



Tres punts de trobada per pujar a la muntanya màgica i símbol de Catalunya amb un objectiu: QUE FELIP VI NO HI POSI NI UN PEU!



📆 Dilluns 23 de juny

🕕 6 h

📍 Collbató, Monistrol i Coll de Can Maçana



Aquesta ofensa no pot quedar sense resposta! pic.twitter.com/dRI0jffY89