Los pasos que tienes que tener en cuenta para realizar el mantenimiento del aire acondicionado de tu casa

Después de días de uso intensivo de aires acondicionados, puede ser un buen momento para revisar el aparato que nos proporciona frescura a casa. El Gremio de Calefacción, Ventilación y Aire acondicionado, así como el de Instaladores, recuerdan que hay pasos importantes de mantenimiento que habría que ir interiorizando y que incluso, alguno, lo puede hacer el usuario.

Limpieza de filtros

¿Por qué se tienen que limpiar? El aire de casa no acostumbra a ser del todo limpio. Entre el polvo y la contaminación siempre pueden quedar partículas flotante que acaban obstruyendo los filtros. Cuando esto pasa, el flujo de aire queda limitado y la máquina tiene que trabajar más para mantener la temperatura. Esto quiere decir más energía y, por lo tanto, un incremento de la factura.

¿Cada cuando se tiene que hacer? Depende del uso que se le haga. No es el mismo el equipo que funciona todo el día que el que lo pone en marcha solo unas hora. Los que son modernos ya avisan cuando toca hacer el mantenimiento, pero en caso de que el aparato no lo tenga, se tiene que hacer “una vez en el año como mínimo” y mejor antes de empezar la temporada.

¿Cómo se hace? Lo puede hacer el mismo usuario. Cuando son aparatos de pared ,los clásicos splits, se tiene que levantar la tapa, retirar los filtros con la mano y limpiarlos bajo el grifo. En caso de que el aire acondicionado vaya por conducto ya se complica un poco. Normalmente están montados en el falso techos de los baños. Hay que acceder a la máquina a través de una tapa, coger el filtro y sacarlo. En su caso, la recomendación es que lo haga un técnico por cuestiones de seguridad.

Cepillar la batería de la unidad exterior

Motor de aire acondicionado

¿Qué es la batería exterior? Es la máquina de fuera que habitualmente se coloca al balcón, o en la fachada o en las cubiertas del edificio.

¿Por qué se tiene que hacer? Se recomienda hacerlo para que el aparato funcione de manera más óptima y mejore el rendimiento. Este paso y el anterior son los que evitan pagar más de la cuenta a la factura de la luz.

¿Cómo se cepilla? Si el aparato se encuentra en una zona accesible y fácil de llegar, el usuario podría limpiar la parte visible con una escoba, un cepillo o incluso un aspirador. Ahora bien ,se aconseja que también lo haga un profesional. Por un lado, por seguridad —porque a menudo los aparatos se encuentran a las fachadas— y, de la otra, para poder hacer un mantenimiento más integral, también de la parte interior.

Limpieza de bandeja de condensados y desagües

¿Por qué se tiene que hacer? Las máquinas, en verano, convierten la humedad del ambiente en agua que queda recogida en una bandeja contenedor. Con el tiempo se genera suciedad, se tapona y puede llegar a gotear.

¿Cómo se tiene que hacer? Este punto ya es algo más delicado y no lo puede hacer el usuario. Tiene que ser un técnico.

¿Cuándo se tiene que hacer? No hay un tiempo estipulado, pero en todo caso se tendría que ir haciendo, sobre todo si el aparato gotea.

Comprobar presiones de trabajo de funcionamiento y gas refrigerante

Instalador de Aire Acondicionado

¿Qué quiere decir? Es la manera de comprobar las presiones por las cuales trabaja la máquina. Permite saber también si falta gas refrigerante o si hay un escape. Son aquellos casos en que el aire deja de enfriar.

¿Quién lo puede hacer? Un técnico. Tiene que ser un profesional quien conecte las mangas para ver las presiones y detectar si falta gas refrigerante o posibles escapes.

¿Cuándo se tiene que hacer? Si todo funciona correctamente y no hay ningún escape no se tendría que hacer nunca. Y en todo caso, si el equipo no enfría, se aconseja primero limpiar los filtros y la batería exterior, y si sigue sin enfriar, entonces sí, el técnico tendría que comprobar si hay efectivamente un escape de gas refrigerante.