El ministro de Transportes anuncia el fin de las limitaciones de velocidad en Rodalies para junio

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha anunciado este martes en el pleno del Senado que el Gobierno espera tener resueltas para el próximo mes de junio todas las limitaciones temporales de velocidad que todavía afectan a la red de Rodalies de Catalunya. Según detalló el ministro, actualmente "quedan todavía unas 100 limitaciones temporales de velocidad", y el cálculo del ministerio es que en junio "habremos resuelto todas las que tuvieron origen en los problemas climatológicos de principios de año". Este anuncio supone un horizonte claro para la normalización del servicio, que se ha visto afectado de forma persistente por estas incidencias técnicas que merman la eficiencia y la puntualidad del sistema.

Junto a este compromiso de futuro, Puente también ha querido resaltar el esfuerzo inversor y de gestión que ha permitido recuperar recientemente la normalidad en puntos clave de la red. En concreto, ha destacado la restauración del recorrido completo de la línea R1 hasta Maçanet y el tramo de la R4 entre Martorell y Sant Sadurní, dos actuaciones muy demandadas por los usuarios que mejoran significativamente la movilidad en estas áreas densamente pobladas y que suponen un alivio para miles de viajeros diarios.

Una visita para evaluar la red

Para comprobar de primera mano el estado de la infraestructura y decidir los próximos pasos a seguir, el ministro ha anunciado que este mismo jueves por la mañana visitará cuatro puntos de la red ferroviaria catalana. Puente ha querido matizar el tono de esta visita, alejándola de cualquier triunfalismo o autocomplacencia, y enmarcarla en un contexto de trabajo continuo para solucionar los problemas existentes.

Con estas palabras, el ministro reconoce la grave situación que ha atravesado el servicio en los últimos meses, un periodo marcado por incidentes tan serios como la muerte de un trabajador en las vías y una parada general del servicio que colapsó la red. Por ello, ha insistido en que su visita será "productiva" y centrada en buscar soluciones efectivas, dejando claro que nunca ha manifestado "eufòria o satisfacció" por la situación actual de Rodalies, sino una preocupación constante por mejorar la calidad del servicio para los ciudadanos.

No se trata de una visita en un clima de euforia, sino en el mismo contexto de problemas que hay desde hace dos o tres meses"

El propio ministro afirmó de forma contundente: "No se trata de una visita en un clima de euforia, sino en el mismo contexto de problemas que hay desde hace dos o tres meses". Esta declaración subraya la seriedad con la que el ministerio afronta la crisis de la red ferroviaria catalana y su compromiso por supervisar personalmente los avances.

Retrasos en la entrega de nuevos trenes

Otro de los frentes abiertos en la gestión de Rodalies es la renovación del material móvil. Durante su intervención en el Senado, y en respuesta a una pregunta del senador de Junts Eduard Pujol, Puente abordó los retrasos en la entrega de los nuevos trenes destinados a la red catalana. El ministro ha señalado directamente a la empresa fabricante, Alstom, como única responsable de la demora, diferenciando su caso del de otros proveedores que sí están cumpliendo sus plazos.

ACN Tren de Rodalies llegando a la estación

"Este gobierno compró trens para Catalunya, Madrid y la resta de España en tres fábricas diferentes. Los contratos se firmaron el mismo día y unos están llegando, y otros no", aseveró Puente para ilustrar la situación. El ministro ha insistido en que cada parte debe asumir su responsabilidad en el proceso, defendiendo la gestión de compra de su ministerio y poniendo el foco en la fase de producción industrial.

"El fabricante debe responder de los retrasos; el ministerio no es responsable", ha remachado el titular de Transportes, desvinculando a su departamento de las demoras de Alstom. Esta declaración pone el foco en el cumplimiento de los contratos por parte de las empresas adjudicatarias como un factor clave para la mejora del servicio, ya que la modernización de la flota es fundamental para garantizar la fiabilidad y el confort de los viajeros a largo plazo.

A pesar de los problemas, Puente ha calificado como "positivo" el hecho de que los nuevos convoyes se estén fabricando en Catalunya, concretamente en la planta de Alstom en Barcelona. Sin embargo, ha lanzado una advertencia velada con una reflexión contundente: "Dono gracias que los trenes de Rodalies de Catalunya se estén fabricando en Barcelona, porque si los trenes se hiciesen en Madrid y no en Catalunya, se les tendría que escuchar". Con esto, subraya la importancia de la producción local pero insiste en que no exime al fabricante de sus obligaciones contractuales.