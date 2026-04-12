Así es el traslado del Rocío de Sevilla Sur y su estancia en la Iglesia del Salvador

La Hermandad del Rocío de Sevilla Sur trasladará este domingo a las 8:00 horas su simpecado hasta la emblemática Iglesia Colegial del Divino Salvador. Este acontecimiento extraordinario tiene como motivo principal la celebración del Pregón de las Glorias de María 2026, que será pronunciado por el periodista Moisés Ruz el próximo 17 de abril.

Un histórico traslado al corazón de Sevilla

El pistoletazo de salida para esta semana de fervor se dará este domingo 12 de abril. A las 8:00 horas, el Bendito Simpecado de la Hermandad del Rocío de Sevilla Sur iniciará su camino desde su sede canónica, la Parroquia de San Juan de Ávila, en el barrio del Tiro de Línea. Será un recorrido cargado de simbolismo y emoción, en el que la hermandad compartirá su fe con toda la ciudad. Este traslado no será un mero desplazamiento, sino una auténtica peregrinación urbana que reflejará la profunda devoción rociera que anida en los barrios de Sevilla, llevando su esencia hasta el centro de la ciudad.

Durante la procesión de ida, la comitiva tiene previstos varios actos de oración que subrayan la espiritualidad del evento. Uno de los momentos culminantes se vivirá a las 11:45 horas, cuando el cortejo se detenga ante la Patrona de la Archidiócesis, la Virgen de los Reyes, en la Santa Iglesia Catedral, para el solemne rezo del Ángelus. Este gesto de profundo respeto y devoción filial unirá a la hermandad rociera con la devoción mariana.

Además, el itinerario incluye una visita especial al Convento de la Encarnación antes de poner rumbo a su destino final. La llegada a la Iglesia del Salvador está programada para las 13:45 horas y quedará instalado en la Capilla Sacramental de la Hermandad de Pasión.

Una intensa semana de cultos y oración

Una vez en El Salvador, la hermandad celebrará un Solemne Triduo en honor a su Bendito Simpecado, que estará expuesto de manera extraordinaria en el Altar Mayor del templo, dando comienzo los cultos todos los días a las 21:00 horas.

El triduo se desarrollará a lo largo de tres jornadas consecutivas. El martes 14 de abril, la Santa Misa estará presidida por el Rvdo. P. D. José Capitas Durán y contará con el acompañamiento del coro de la propia Hermandad del Rocío de Sevilla Sur. Al día siguiente, el miércoles 15 de abril, la eucaristía será oficiada por el Rvdo. P. D. Francisco José Ortiz Bernal, y en esta ocasión, el acompañamiento musical correrá a cargo del coro de la Coronación de la Virgen del Rocío.

La última jornada del triduo, el jueves 16 de abril, tendrá como predicador al Rvdo. P. D. Pedro Juan de Dios Álvarez Barrera. En esta misa, los cantos serán interpretados por el coro de la Hermandad del Rocío de Sevilla. La semana culminará el viernes 17 de abril a las 20:00 horas con el Pregón de las Glorias de María, pronunciado por el periodista Moisés Ruz, que exaltará a las devociones de Sevilla ante el Simpecado de la Hermandad.

Regreso triunfal en la carreta de plata

Tras una semana histórica, la Hermandad del Rocío de Sevilla Sur emprenderá su camino de vuelta a casa el domingo 19 de abril. La salida desde la Iglesia del Divino Salvador está fijada a las 17:00 horas y presentará una de las imágenes más esperadas: el Simpecado procesionará por las calles de Sevilla sobre su magnífica carreta de plata.

El cortejo de regreso contará con el acompañamiento musical a cargo de la Banda de Música María Santísima de la Victoria “Las Cigarreras”, una de las formaciones más prestigiosas de la Semana Santa. La comitiva realizará una visita institucional al Ayuntamiento de Sevilla, donde será recibida por la corporación municipal. Además, durante su recorrido, estará acompañada por representaciones de diversas Hermandades de Gloria de la ciudad y otras corporaciones invitadas, que querrán despedir al Simpecado en su retorno al barrio.

El itinerario de vuelta ha sido diseñado para pasar por enclaves de gran significado para la Sevilla cofrade y para la propia ciudad. La procesión visitará a la Hermandad de la Candelaria en San Nicolás, atravesará los históricos Jardines de Murillo y recorrerá la monumental Plaza de España, regalando estampas únicas. El camino hacia el sur de la ciudad también incluirá un saludo a las hermandades de La Paz, en el Porvenir, y a Santa Genoveva, en el Tiro de Línea, antes de la entrada final en su Parroquia de San Juan de Ávila, prevista en torno a las 23:30 horas, donde el barrio esperará con emoción el regreso de su Simpecado.