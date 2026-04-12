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La benissera Gabriela Marqués se corona Miss RNB España Supranacional 2027

La joven no solo ha ganado el título nacional, sino también los premios a la mejor sonrisa y mejor rostro en la gala celebrada en Salou

Gabriela Marqués coronada Miss RNB España Supranacional

RNB España

Gabriela Marqués coronada Miss RNB España Supranacional 2027

Redacción COPE Denia

Denia - Publicado el

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La joven de Benissa, Gabriela Marqués, se ha proclamado Miss RNB España Supranacional 2027 en la gala que ha tenido lugar este sábado, 11 de abril, en Salou. Un año más, esta localidad se ha consolidado como la sede del certamen de belleza más importante del país, Miss RNB España.

Un doble reconocimiento

El concurso, que proyecta la belleza española a escenarios internacionales, ha reconocido a Marqués no solo con el título nacional, sino también con dos importantes distinciones. La representante de Benissa ha sido premiada por tener la mejor sonrisa y el mejor rostro de la edición, reafirmando así su posición como una de las candidatas más completas.

Rumbo a Miss Supranational

Gracias a este triunfo, Gabriela Marqués será la encargada de representar a España en el certamen internacional Miss Supranational. Este prestigioso evento se celebra anualmente en Polonia y reúne a candidatas de todo el mundo en una de las competiciones más relevantes del circuito global de belleza.

Gabriela Marqués coronada Miss RNB España Supranacional 2027

RNB España

Gabriela Marqués coronada Miss RNB España Supranacional 2027

Orgullo para Benissa y Salou

La gala de Salou ha vuelto a ser el punto de encuentro para aspirantes de toda España, destacando por su proyección internacional y por servir de plataforma para las ganadoras. En este contexto, la victoria de Marqués supone no solo un reconocimiento personal, sino también un motivo de orgullo para su municipio, Benissa, que celebra ver a una de sus vecinas alcanzar una de las máximas distinciones de la belleza nacional.

Con este título, la joven benissera inicia ahora una nueva etapa de preparación de cara a su participación internacional. Próximamente, llevará el nombre de España y de Benissa a uno de los escaparates más importantes del mundo de la belleza.

Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

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